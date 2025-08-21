Camuzzi Gas del Sur, la empresa encargada de la distribución de gas natural en Comodoro Rivadavia, dejó de atender presencialmente al público en su sucursal en plena pandemia. Si bien algunas empresas adoptaron la misma medida en su momento y volvieron de forma paulatina a la atención presencial, no fue así en esta sucursal.

La situación es motivo de malestar permanente de los usuarios, que se encuentran con que todos los trámites se realizan de forma online o sacando previamente un turno en la web para ser recibidos en las oficinas.

“Concurrí a la oficina de Camuzzi por una deuda que me pretendían cobrar a través de una carta documento. Quería hablar con alguien directamente y ver dónde estaba el problema, pero cuando llegué la puerta estaba cerrada. Golpeé varias veces y nadie salió. Había otras personas mayores esperando, con distintos problemas. Finalmente, después de insistir, salió un empleado y pudimos entrar, más o menos, para que nos atendieran”, relató un vecino ayer en diálogo con ADNSUR.

Cristóbal López denunció por estafa a un abogado de Comodoro Rivadavia

Según Rocha, el sistema actual exige sacar un turno a través de la página web o de la aplicación móvil de la empresa. “Entiendo que esa modalidad exista, pero me parece que el usuario, al ser un servicio público, merece que haya un espacio físico abierto, en el horario que ellos establezcan, para atender a la gente que no maneja la virtualidad o que tiene un problema más grave y necesita el contacto cara a cara.”

¿QUÉ RESPONDIERON DESDE CAMUZZI?

Tras los reclamos de vecinos que denunciaron dificultades para ser atendidos en la sucursal de Camuzzi, la empresa salió a aclarar el esquema vigente de atención al público.

"Gorda" encontró su hogar: el emotivo gesto de una vecina que inspira a adoptar más perros en Comodoro

Desde la distribuidora explicaron que el servicio funciona de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, a través de un chat, donde los usuarios pueden gestionar la mayoría de los trámites. Además, remarcaron que existe la posibilidad de realizar autogestiones desde la aplicación oficial.

“Esto ha dado muy buenos resultados y una gran franja de usuarios se encuentra virtualizada”, destacaron desde la compañía.

No obstante, para quienes no puedan utilizar la vía digital, Camuzzi señaló que es posible solicitar un turno desde la página web o llamando al 0810-555-3698 para recibir atención presencial.

Con ahorros de hasta el 50% en frutas y verduras, el Mercado Comunitario atrae cada vez más clientes

En relación con quienes se presentan de manera espontánea en la sucursal, la empresa sostuvo que se los asiste en la medida de lo posible.

Finalmente, recordaron que el trámite de la tarifa social para jubilados debe gestionarse directamente a través de ANSES.