Campaña de vacunación antirrábica gratuita en Comodoro: los días y lugares de atención

El servicio gratuito de inmunización de animales retoma su atención en el Parque de la Ciudad, y además estará en los barrios Laprida, Pietrobelli y San Cayetano.

De acuerdo con los trabajos que desarrolla la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, y en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Rabia, que celebra cada año el 28 de septiembre; continúa la campaña de vacunación antirrábica en la ciudad.

Cabe recordar que, durante el fin de semana, el tráiler de la Dirección General de Veterinaria, estuvo apostado en el Parque de la Ciudad de Km. 3, y esta semana continuará con el cronograma en distintos barrios de la zona norte y sur. La atención es por presentación espontánea, respetando el orden de llegada.

En relación a la campaña antirrábica, la directora de Veterinaria, Josefina Ferreyra, afirmó que “continuaremos esta semana con el servicio en el Parque de la Ciudad y también vamos a estar presentes en otros lugares como la vecinal de Laprida y en la dependencia municipal La Esquina, sita en el barrio Pietrobelli. Estamos tratando de llegar a todos los puntos de la ciudad”.

Por otro lado, se refirió a la importancia de la vacunación por el Día Mundial de la Rabia, al decir que “es una enfermedad que se extiende a nivel mundial y la única forma de evitar el contagio de los seres humanos, es la prevención de la vacunación de perros y gatos, porque es un virus que trasmiten los murciélagos” al tiempo que remarcó que “acá en la zona tenemos murciélagos positivos y la única forma de prevenir, es vacunando”.

Requisitos

Para los interesados en concurrir a vacunar a sus animales, se les exigen los siguientes requisitos:

-No es necesario que la mascota esté en ayuno, debe asistir preferentemente con correa y collar, y el propietario deberá hacerse presente con D.N.I en mano y ser mayor de edad (18 años).

Cronograma

🔸Martes 23/09 Vecinal B° Laprida, ubicada en calle Paraguay N° 605, en el horario de 9:00 a 13:00 hs.

🔸Miércoles 24 al viernes 26/09 Parque de la Ciudad, Km. 3, en el horario de 13:00 a 17:00 hs.

🔸Viernes 26/09 La Esquina, ubicada en las calles Alvear y Chaco, en el horario de 9:00 a 12:00 hs.

🔸Sábado 27 y domingo 28/09 Parque de la Ciudad, Km. 3, en el horario de 10:00 a 13:00 hs.

Con información de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, redactado y editado por un periodista de ADNSUR