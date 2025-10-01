El viento registrado este miércoles en Comodoro, con ráfagas de 120 km/h, obliga a estar puertas adentro y a tomar recaudos al momento de transitar por la ciudad. Sin embargo, está lejos de la máxima que marca el registro histórico. Según cuenta la historia, documentada en libros y diarios, el 11 de diciembre de 1968 el viento alcanzó los 240 kilómetros por hora.

Esa madrugada el viento arrastró árboles y autos, voló techos y hasta tiró paredones, como se puede ver en la fotografía tomada por Raúl Lor. El viento sopló tan fuerte que se produjeron vuelcos en El Infiernillo y un avión DC-3 tuvo que ser sujetado por tres camiones luego de que ser arrastrado en la pista del aeropuerto General Mosconi.

Pero eso no fue todo. También se volaron casas de chapa y se produjeron diferentes inconvenientes. Diario Crónica, incluso, aseguró en sus posteriores ediciones que se tuvieron que cambiar más de 1.500 parabrisas, además de una gran cantidad de lunetas y vidrios laterales.

Según un relevamiento realizado en ese momento por la Junta de Juventud de Comodoro Rivadavia, cerca de 80 familias fueron afectadas por el temporal de viento.

El trabajo asegura que muchos de esos vecinos "carecían de medios económicos para reparar su vivienda, y producto de las consecuencias del viento estaban prácticamente viviendo a la intemperie o totalmente hacinados en cuartos prestados por vecinos o parientes".

El informe fue publicado por el diario El Patagónico y detalló por barrio los nombres y la

nacionalidad de los damnificados. Eran de los barrios Pietrobelli, San Martín, 12 de Octubre, La Floresta, Rincón del Diablo, 13 de Diciembre, Astra, Stella Maris, José Fuchs y Próspero Palazzo, y fueron divididos entre argentinos y chilenos, algo que habla a las claras del proceso migratorio que vivía por entonces la ciudad.

Sin embargo, hubo más víctimas del temporal, en virtud de que el mismo diario, en sus próximas ediciones, cuenta lo que sucedió en el barrio Azcuénaga, SUPEH, donde se volaron varias casas del Plan Hornero, allí donde vivía Miguel De Vicenzo, un vecino del lugar que estaba instalando cañerías de agua cuando el viento le voló la casa, tal como contó.

El día que el viento sopló a 240/h en Comodoro

“Estaba instalando las cañerías cuando de repente sentí un gran ruido, salí corriendo y no sé cómo me salvé; por poco la casa me aplasta. Como consecuencia de los fragmentos que saltaron, me lesioné en las piernas”.

No fue lo único que ocurrió ese día. Alrededor de las 12:30, sobre la ruta nacional N° 3, camino al barrio General Mosconi, en la zona conocida como El Infiernillo, un colectivo y un camión volcaron producto del ventarrón. Mientras que un Citroën cayó a un zanjón y una camioneta y un camión quedaron contra la baranda del puente del sector, y tuvo que interrumpirse el tránsito en la zona, algo que no todos respetaron.

En la base aérea de Próspero Palazzo, en tanto, volaron techos de los sectores de Transporte, Carpintería y el Depósito Contra Incendios. Y el avión DC-3 de LADE que había arribado a la ciudad un día antes y estaba estacionado en la pista fue arrastrado por el viento y terminó contra un cerco de la guarnición, donde fue sujetado con camiones.

Por supuesto, el viento voló techos, árboles y produjo inconvenientes en la planta transmisora de Correos y Telecomunicaciones. Además, destruyó parcialmente el techo de la Usina y derribó una torre metálica de 30 metros de altura, correspondiente al sistema de antenas.

Las crónicas de la época indican que el viento comenzó a soplar alrededor de las 7:00 de la mañana, pero entre las 10:00 y las 14:00 tuvo su intensidad máxima, que alcanzó los 268 kilómetros por hora. A esa hora se suspendieron los servicios de remises, taxis y colectivos, se interrumpió el tránsito aéreo y el comercio quedó suspendido.

La ciudad, prácticamente de tierra, estaba cubierta por una nube de polvo, y el 40% de la población se quedó sin electricidad, según indicó un comunicado de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Usina Eléctrica.