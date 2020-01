COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- Tal como anticipó ADNSUR, el Sindicato Camionero de Chubut comenzó este martes por la noche con un paro, en reclamo del pago de un bono acordado meses atrás con algunas empresas de logística.

Si bien se había indicado que la medida se extendería hasta el mediodía de este miércoles, Jorge Taboada, secretario general del Sindicato Camionero de Chubut, confirmó que la medida será por tiempo indeterminado.

La retención comenzó hacia la empresa YPF, donde afecta el ingreso y salida de camiones con combustibles de la planta de tanques ubicada en Kilómetro 3. “Están paralizadas todas las actividades de YPF”, dijo Taboada.

Asimismo, destacó que el paro comenzó por varias cuestiones: “Tenemos conflicto con todas las empresas que todavía no terminaron pagar el bono de 20 mil pesos, a los trabajadores de las diferentes ramas del sector”, indicó. Y señaló que la actividad petrolera es una que hasta el momento no lo hizo.

“También tenemos conflicto en particular con YPF porque acaban de despedir varios compañeros de la planta de arena de Dolavon, pretendemos que consuma arena de Chubut para sostener la fuente de trabajo, tiene mucho consumo de Vaca Muerta y no de Dolavon”, explicó.

Asimismo, Taboada aseguró que la medida "comenzó con YPF pero se extenderá a todas las empresas que no han pagado el bono. Voy a hacer el último llamado a las empresas y las que sostengan que no van a pagar, vamos a hacerles una paralización de la actividad”, afirmó.

Por último, aseguró que la medida de fuerza recién empezó “lo vamos a sostener hasta que tengamos respuestas de todos los reclamos”, manifestó a La Cien Punto Uno.