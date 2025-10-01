Camioneros construirá un polideportivo en Comodoro abierto a toda la comunidad

El proyecto de un nuevo Predio Polideportivo en la zona norte de Comodoro Rivadavia dio un paso formal este miércoles, luego de la reunión que mantuvieron el intendente Othar Macharashvili y el secretario general de Camioneros, Jorge Taboada.

En el encuentro, desarrollado en el despacho municipal, se rubricó la documentación vinculada a la ubicación del obrador, lo que permitirá dar inicio a los primeros trabajos de la obra.

La iniciativa pertenece al Sindicato de Camioneros, que planifica la construcción de un complejo deportivo en el ingreso norte de la ciudad. El predio busca convertirse en un espacio de referencia para la práctica de distintas disciplinas y la organización de actividades comunitarias.

Durante la reunión, los equipos técnicos presentaron los planos del complejo. El proyecto prevé canchas, espacios recreativos y sectores destinados tanto a actividades deportivas como a eventos sociales. Según se indicó, la obra será financiada por la organización gremial, pero con un enfoque de acceso abierto a toda la comunidad comodorense.

En ese sentido, Jorge Taboada destacó el acompañamiento de la gestión municipal. “El intendente mostró una gran predisposición para que este sueño se convierta en realidad, no solo para los afiliados de Camioneros, sino para todos los comodorenses”, expresó tras el encuentro.

El dirigente gremial subrayó que el predio busca consolidarse como un punto de integración en una zona de la ciudad que creció en población y demanda espacios públicos. “Nuestro objetivo es que el deporte sea un lugar de encuentro, de formación y de inclusión, y este complejo permitirá dar un paso muy importante en esa dirección”, agregó.

Por su parte, desde el municipio remarcaron que el acompañamiento a este tipo de proyectos responde a una política de fortalecer la infraestructura deportiva de Comodoro Rivadavia. En los últimos años, la ciudad impulsó obras en distintos barrios, con el propósito de garantizar el acceso de niños, jóvenes y adultos a actividades físicas y recreativas.

El próximo paso será la instalación del obrador y el inicio de los trabajos preliminares. Una vez avanzada la primera etapa, se espera la construcción de los principales espacios deportivos, que estarán acompañados por áreas de servicios y accesibilidad.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.