El líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, selló un nuevo acuerdo salarial que el Gobierno nacional busca exhibir como referencia para las próximas negociaciones colectivas. La paritaria establece un incremento del 3,3% en total, distribuido en distintos tramos y con vigencia desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.

Según el acta firmada, los salarios se ajustarán un 1,2% en septiembre, un 1,1% en octubre y un 1% en cada uno de los meses siguientes: noviembre, diciembre, enero y febrero. Desde la cartera laboral destacaron que este entendimiento “refleja el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.

El acuerdo no solo contempla aumentos porcentuales, sino también un bono extraordinario y no remunerativo de $25.000, que será abonado en septiembre. A partir de octubre, ese monto se incorporará al básico en forma parcial, con $22.000 sumados al salario mensual.

Además, las partes convinieron volver a reunirse en diciembre para evaluar la evolución de la economía y definir si corresponde realizar nuevas actualizaciones, según publica Iprofesional.

De esta manera, Camioneros vuelve a ubicarse en el centro de la escena paritaria, con un convenio que el Gobierno considera un “modelo de referencia” para otros gremios en un contexto de tensión inflacionaria y negociaciones abiertas en distintos sectores.

EL GOBIERNO VALORÓ EL ACUERDO

Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que "este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores".

El reclamo de Camioneros venía desde fines de agosto, cuando Moyano exigió la reapertura de las negociaciones debido a que la inflación de junio y julio había superado la pauta previa, y advirtió que "todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas". Ese pronóstico se confirmó con el 1,9% informado por el INDEC.

La idea es que "los trabajadores no vean aún más deteriorado su poder adquisitivo", había manifestado en su momento.