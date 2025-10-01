Camilo Oyarce: "La diálisis no es solo técnica, es cercanía, empatía y compromiso"

La inauguración de un centro de salud de alta complejidad siempre representa un hito para la comunidad. En Comodoro Rivadavia, la puesta en marcha del nuevo edificio que alberga a Nephron y Cardiovascular no es la excepción. Se trata de una infraestructura pensada para responder a una demanda creciente en especialidades críticas como la nefrología y la cardiología, combinando tecnología de punta con un modelo de atención centrado en el paciente.

Para comprender el impacto de este proyecto, especialmente en el área de diálisis, dialogamos con Camilo Oyarce, Coordinador de Enfermería en Nephron. Con una vasta experiencia en el tratamiento de pacientes crónicos, Oyarce ofrece una mirada que va más allá de los equipos y los procedimientos, enfocándose en la dimensión humana de un tratamiento que transforma vidas.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

Contar con un centro de diálisis y nefrología con los estándares del nuevo edificio de Nephron representa un cambio cualitativo para los pacientes de la región. Hasta hace poco, acceder a ciertas tecnologías o niveles de confort implicaba costosos y agotadores traslados a grandes centros urbanos.

Consultado sobre el significado de esta apertura, Oyarce afirmó: “Contar con un centro de estas características en la región es un avance enorme, porque nos permite ofrecer a los pacientes tratamientos con tecnología de primer nivel, sin que tengan que trasladarse a grandes ciudades. Hoy tenemos equipos como los 5008S, que permiten la hemodiafiltración, una terapia que mejora la calidad del tratamiento y, en consecuencia, la calidad de vida del paciente. Además, con la ampliación del centro podremos brindar atención a más personas en un espacio moderno y cómodo, respondiendo a la creciente demanda que vimos en los últimos años”.

Un histórico frigorífico argentino pidió la quiebra, ofreció retiros voluntarios y despedirá a casi 100 empleados

Más allá de la rutina: el enfoque humano

La hemodiálisis es un tratamiento crónico que, para la mayoría de los pacientes, se extiende de por vida, a menos que se presente la oportunidad de un trasplante renal. Esta realidad impone una rutina demandante: asistir al centro de salud tres veces por semana durante varias horas para conectarse a una máquina que suplanta la función de los riñones. Este proceso, aunque vital, puede ser física y emocionalmente desafiante.

Respecto a cómo se organiza el cuidado para que la experiencia del paciente sea menos impersonal, el coordinador explicó: “La hemodiálisis es un tratamiento crónico que los pacientes deben realizar de por vida, salvo que surja la posibilidad de un trasplante. Son personas que asisten tres veces por semana, durante varias horas, lo que puede ser física y emocionalmente desafiante. Por eso, nuestra meta es que el tratamiento no se viva como una rutina fría o impersonal”.

Es ingeniera química, dejó todo para vender ollas y en tres meses ya factura el 40% de lo que ganaba en el petróleo

En esa línea, agregó: “Trabajamos mucho en la empatía y en generar vínculos con cada paciente, porque sabemos que la parte humana es tan importante como la técnica. Creamos un ambiente de confianza, escuchamos sus necesidades y buscamos siempre minimizar el dolor y el malestar durante la sesión. Además, la educación constante sobre la enfermedad y los cuidados también forma parte de nuestra tarea”.

Enfermería: el pilar entre la tecnología y el paciente

Si bien la tecnología avanzada es un componente fundamental para garantizar la eficacia y seguridad de la diálisis, el factor humano sigue siendo el corazón del sistema de salud. El equipo de enfermería se convierte en el principal punto de contacto y contención para los pacientes durante sus largas sesiones de tratamiento.

Comienza una nueva expedición del CONICET: ahora en los cañones submarinos de Chubut

Oyarce también profundizó en el aporte clave de su equipo en este servicio. “La tecnología es fundamental, pero el factor humano es igual de importante. El equipo de enfermería está al lado del paciente en todo momento: monitorea la evolución, maneja las posibles complicaciones, acompaña emocionalmente y trabaja junto con el equipo médico para garantizar que el tratamiento sea seguro y efectivo. Nuestro objetivo es que el paciente no solo reciba la mejor terapia disponible, sino que también se sienta contenido durante todo el proceso”.

“Lo que nos motiva es mantener Cabaña como un lugar que une generaciones”: Daniel Lee anunció la vuelta del pub

Nuevos desafíos y el compromiso de siempre

La ampliación de la capacidad de atención con la apertura del nuevo centro trae consigo tanto oportunidades como responsabilidades. El principal desafío es escalar el servicio sin perder la calidad y la calidez que lo definen.

En cuanto a los retos que presenta este nuevo espacio, Oyarce se mostró optimista pero consciente de la responsabilidad que implica. “Nuestro mayor desafío es que, con la apertura del nuevo centro, vamos a tener la capacidad de atender a una mayor cantidad de pacientes con la mejor tecnología en terapia de sustitución renal. Esto nos entusiasma, pero al mismo tiempo nos plantea la responsabilidad de mantener los estándares de calidad y la calidez humana que siempre nos caracterizaron”.

“La atención en hemodiálisis no es solo técnica; es también cercanía, empatía y compromiso con cada persona que atendemos. Estoy convencido de que, junto a todo el equipo de enfermería de Nephron, vamos a poder lograrlo y dar la asistencia necesaria que merece nuestra comunidad patagónica, con el mismo compromiso humano que nos definió desde el comienzo”, concluyó.

Nuevo aumento, bono y aguinaldo: ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre y diciembre de 2025

El nuevo edificio, un proyecto de gran envergadura ubicado en la intersección de las calles Rawson y Saavedra, cuenta con más de 1.000 m² distribuidos en tres plantas. Este espacio integra consultorios especializados de Cardiología y un moderno centro de Nefrología con 26 puestos de diálisis, de los cuales cuatro están preparados para aislamiento, además de consultorios exclusivos para la especialidad. Cada detalle de su diseño fue concebido para combinar tecnología de vanguardia con un trato humano, reafirmando así el propósito del Grupo Amanus: cuidar la salud y transformar la experiencia de los pacientes en la Patagonia.