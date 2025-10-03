El Gobierno del Chubut informó que desde octubre entró en vigencia en Puerto Madryn un nuevo sistema de carga del Boleto Educativo Chubutense (BECH), que permitirá mayor eficiencia y transparencia en el uso del beneficio.

Con esta modalidad, afirmaron desde la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, se elimina la necesidad de realizar la acreditación mensual del beneficio, evitando largas colas y trámites reiterados.

Desde ahora, los beneficiarios podrán utilizar el BECH de manera más ágil, garantizando un acceso simple y sin demoras al servicio de transporte urbano.

Por única vez, durante el mes de octubre, los usuarios deberán presentarse en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn para cargar, nominalizar y registrar el beneficio en su tarjeta bajo esta nueva modalidad. Para ello deberán concurrir con el voucher del BECH y el DNI.

Hasta ahora, el sistema generaba demoras y multiplicaba los trámites, además de dar lugar a denuncias por mal uso del BECH. “Con el nuevo esquema se logra un mecanismo parametrizado y más confiable, similar al que garantiza el sistema SUBE en otras ciudades del país, considerado el modelo más seguro y eficiente”, señalaron desde el Gobierno.

El beneficio del BECH es personal e intransferible y cubre un pasaje de ida y uno de vuelta hacia el establecimiento educativo, de lunes a viernes entre las 6 y la medianoche, tanto para alumnos como para docentes y no docentes.