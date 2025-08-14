El próximo domingo 17 de agosto es el Día del Niño, una fecha clave para el comercio de la ciudad. En ese contexto, y ante la dura situación económica que atraviesa el sector, la Municipalidad de Comodoro anunció una medida que busca potenciar las ventas: en los días previos se podrá estacionar de forma gratuita en el centro.

El beneficio, tiene sus condiciones: se aplicará a partir de este viernes en la franja horaria de 15 a 20. Los vecinos que quieran acceder deben activar la aplicación del SEM y contar con saldo, ya que el dinero será descontado y reintegrado 24 horas después. Para que sea gratuito, el estacionamiento no puede extenderse más de tres horas por vehículo.

La iniciativa fue presentada este jueves, luego de una reunión entre el intendente Othar Macharashvili y el presidente de la Cámara de Comercio, Sebastián Aguirre, de la que también participaron el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el secretario de Recaudación, Luis Perea; y los concejales Ariel Montenegro y Pablo Bustamante, quienes impulsaron el proyecto.

"La propuesta fue recepcionada con buenos ojos. Para hacer uso de la bonificación, el usuario debe activar el SEM y posteriormente ese saldo será restituido a la aplicación, al día siguiente, siempre que no exceda las tres horas en la franja horaria de 15 a 20 hs”, explicó Perea.

También adelantó que el esquema se repetirá en próximas fechas clave para el comercio, como el Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo. “La instancia de aplicación serán dos días previos al festivo, y también el mismo día festivo”, puntualizó el funcionario, quien además detalló que “es importante que los vecinos tengan crédito y activen el SEM para poder gozar de este beneficio”.

Por su parte, Aguirre valoró la medida. "Todo lo que sea este tipo de iniciativas con el Municipio, las vemos con mucho agrado. Entendemos que la situación está difícil, y por esto cualquier tipo de medidas que beneficien al comercio, y que puedan acompañar a que el movimiento comercial de la ciudad se desenvuelva mejor, las vemos siempre con buenos ojos”, remarcó.

“El municipio intenta acompañarnos con este tipo de medidas y entendemos que hace un esfuerzo para ayudar al sector comercial”, señaló Aguirre, quien se refirió a las expectativas indicando que “el resultado entendemos que va a ser positivo”.

El concejal Montenegro puso en valor la importancia de “generar este tipo de proyectos en conjunto, y lo enriquecedores que son cuando participan todos de manera mancomunada, donde el beneficio es para la economía comercial, como así también hacia los contribuyentes”.

A su turno, el concejal Bustamante ponderó que “este es un gesto importante que tiene el Ejecutivo, cuando nosotros evaluamos y elevamos esta petición. Hoy la vemos materializada, dejando la puerta abierta al diálogo para otras propuestas superadoras hacia los sectores comerciales que están golpeados”, finalizó.