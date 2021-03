COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Está muy bien que se impulse la política pesquera desde el municipio, pero no se puede desconocer que la actividad ha tenido un crecimiento importante en los últimos cinco años”, dijo el administrador del puerto de Comodoro Rivadavia, Favio Cambareri, en respuesta a un pasaje del discurso de apertura del intendente Juan Pablo Luque.



“No hay un retroceso, sino que hemos tenido un incremento desde el año 2015, además de un desarrollo de inversiones muy importantes”, puntualizó Cambareri.



Al detallar el crecimiento de la pesca, el administrador detalló datos del año 2015, previo al inicio de su gestión, cuando se desembarcó un total de 12.900 toneladas de distintas especies; en 2016, hubo un crecimiento del 29 por ciento, hasta 16.712 toneladas y así sucesivamente, hasta alcanzar en 2019 una descarga de 27.541 toneladas, con un aumento del 112 por ciento en relación al 2015.

Si bien las cifras de 2020 marcaron una caída a raíz del impacto de la pandemia, manteniéndose por encima del 2015, el funcionario confió en que la actividad seguirá en aumento.



“Estamos de acuerdo en que el puerto puede ser una actividad para el crecimiento y la diversificación económica de Comodoro, pero quiero aclarar a la comunidad que el sector pesquero no ha dejado de crecer en la ciudad”, enfatizó, en diálogo con ADNSUR.



Inversiones en cinco años



También hizo referencia a las inversiones de los últimos años. Recordó que en 2016 había dos plantas sin actividad (Protesur, ex Barillari y Ecoprom, ex Arbumasa), pero “en estos últimos 4 años hubo un proceso de inversión en todos los establecimientos industriales pesqueros comodorenses. Ecoprom fue comprada por empresarios de la actividad naviera y de estiba, Luis Santander y Daniel Antonio, que hicieron una inversión muy importante, mientras que el año pasado se hizo una transferencia a la firma Cabo Vírgenes, que fue de las más importantes de los últimos años, por varios millones de dólares”, valoró.



Protesur, por otra parte, hoy es la firma Taex, que elabora productos terminados, con alto valor agregado, para exportar a góndolas de Estados Unidos y Canadá. “Después de muchos años, tenemos procesos de mayor valor agregado en industrias pesqueras de Comodoro”, indicó. También ponderó la inversión de Pesquera del Sur, que inauguró un establecimiento modelo en el puerto, con una inversión cercana a los 3 millones de dólares.



“Hubo inversiones muy importantes en los establecimientos pesqueros de Comodoro, que están en plena actividad y es algo que hace 5 años no existía –precisó-. Hay alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos, que pueden llegar hasta 1.200 puestos laborales”.



Para Cambareri, “el crecimiento se ve reflejado también en la conformación de una cámara empresaria pesquera, lo cual no existiría si no hubiera actividad. Yo celebro que el intendente quiera incluir en la agenda municipal –insistió Cambareri- el desarrollo del sector pesquero, pero no podemos desconocer que han existido políticas provinciales que favorecieron el crecimiento del sector en estos últimos años”.



Asimismo, anticipó una inversión del orden de los 3 millones de dólares, por parte de un grupo empresario nacional, que apunta a instalar una cámara de almacenamiento de frío, de 5.000 toneladas, que sería la más grande de la Patagonia.

Contra la tasa de abasto

Del mismo modo, reclamó políticas para favorecer a la actividad. En ese marco, puso como ejemplo que cuando la provincia creó la tasa ambiental para cobrar un cargo extra por cada cajón de langostino, la norma hizo una excepción con el puerto comodorense, por gestiones realizadas desde la Administración local.



“Sin embargo, el municipio de Comodoro es el único que cobra un tributo, a través de la tasa de Abasto, a la producción que viene de otras ciudades, lo que es una contradicción, porque se trata de materia prima que viene para procesar y exportar a otro país, no para comercializar en la ciudad –cuestionó-. Es una doble imposición que viene de larga data y es una situación contraria del municipio para favorecer a la pesca”.



En comparación, recordó que a nivel provincial se logró gestionar ante Nación una merma en las retenciones a la exportación de productos con valor agregado, lo que se redujo a la mitad del valor.