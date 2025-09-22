Camarones ya tiene todo listo para darle la bienvenida a una de sus celebraciones más esperadas: la apertura de la Temporada del Pingüino de Magallanes en el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías. El evento, que cada año atrae a turistas de todo el país, se realizará el sábado 27 de septiembre a las 11:00 horas en el acceso al área protegida, con la presencia de autoridades provinciales, locales, vecinos y visitantes.

El lanzamiento no se limitará solo a la ceremonia oficial. Durante el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, el pueblo ofrecerá una agenda completa de actividades que combina naturaleza, cultura y entretenimiento para todas las edades. Habrá feria de artesanos y productores locales, excursiones náuticas, city tours guiados, senderos interpretativos dentro del área, charlas científicas, además de espectáculos artísticos y propuestas ambientales para disfrutar en familia.

La intendenta Claudia Loyola expresó la importancia de esta fecha para la localidad: “Es un orgullo abrir una nueva temporada en Cabo Dos Bahías. Invitamos a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de la naturaleza, la cultura y la identidad de nuestro pueblo auténtico”.

El domingo la programación continuará con más actividades turísticas y culturales, cerrando la fiesta con un acto de clausura a las 18:00 horas.

La inauguración de esta temporada reafirma el compromiso de Camarones con el turismo sustentable y la conservación de sus recursos naturales, además de poner en valor su patrimonio cultural e histórico. Con Cabo Dos Bahías como emblema, el pueblo se afianza como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia y punto central de la Ruta Azul, un recorrido que invita a conocer la costa, la fauna y la esencia de las comunidades locales.

Camarones, con su impronta de pueblo auténtico, se prepara así para recibir a miles de visitantes que llegan cada año para vivir la experiencia única de observar de cerca a los pingüinos de Magallanes y descubrir la riqueza natural y cultural que ofrece este rincón de Chubut.