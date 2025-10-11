Camarones: inauguraciones, convenios y un cierre con “El Polaco” en el 125° aniversario de la localidad

El Gobierno del Chubut participó este sábado de los actos oficiales por el 125° aniversario de Camarones, una celebración que combinó anuncios, obras y espectáculos en el marco de una política de acompañamiento a las fiestas populares en toda la provincia.

La ceremonia, encabezada por autoridades provinciales y locales, incluyó la inauguración de la Planta de Tratamiento de Residuos, la firma de convenios para obras de infraestructura y construcción de viviendas, y la entrega de equipamiento para el mantenimiento urbano y ambiental.

Entre los funcionarios presentes estuvieron los ministros de Turismo, Diego Lapenna; de Educación, José Luis Punta; la intendenta de Camarones, Claudia Loyola; el secretario de Ambiente, Juan José Rivera; el titular de Vialidad Provincial, Federico Drescher; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Guillermo Espada James; y el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra.

Desde el Ejecutivo Provincial, se ratificó el compromiso de continuar acompañando las celebraciones populares como una herramienta clave para fortalecer la identidad chubutense y promover el movimiento económico en cada localidad.

El ministro Diego Lapenna destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio: “Es fundamental entender que el esfuerzo es entre todos. Desde el primer día, el gobernador Ignacio Torres dejó en claro que debemos trabajar en conjunto para que las cosas sucedan”, señaló.

Lapenna subrayó además la relevancia de Camarones dentro del circuito turístico provincial. “Hoy es la capital de la Ruta Azul, y no solo celebramos este aniversario, sino también el inicio de una temporada de fiestas populares que muestran nuestra identidad y dinamizan la economía local”, afirmó.

Por su parte, la intendente Claudia Loyola agradeció la presencia de las autoridades y el acompañamiento del Gobierno Provincial. “Somos una localidad bendecida, y estamos logrando día a día instalar a Camarones en el mapa chubutense. Este aniversario fue posible gracias al equipo humano del municipio y a todos los vecinos que colaboraron para hacer de esta una fiesta maravillosa”, expresó.

Loyola también valoró el impulso de los emprendedores locales y el apoyo institucional recibido: “El cierre del domingo con el Telebingo y el show de ‘El Polaco’ es un reflejo del trabajo articulado con Lotería del Chubut, que no solo trae entretenimiento sino también entregas y acompañamiento a nuestras instituciones”, sostuvo.

Durante el acto, el Gobierno y la Municipalidad firmaron una serie de acuerdos de cooperación. Entre ellos, se destacó la construcción de cinco viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda, la ejecución de 653 metros lineales de cordón cuneta mediante Vialidad Provincial y un convenio entre Turismo y la comuna para garantizar el mantenimiento del Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías.

Además, se rubricó un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad para la readecuación de las instalaciones de gas del Laboratorio de Criaderos de la Escuela Secundaria N°721, fortaleciendo la infraestructura educativa local.

En paralelo, se inauguró el mural “Mare Magnum”, impulsado por la Global Penguin Society, que pone en valor la biodiversidad marina y la identidad costera de Camarones. La jornada culminó con un asado popular en el camping municipal, donde vecinos y visitantes compartieron el espíritu festivo.

El aniversario cerrará este domingo con el Telebingo Chubutense, que pondrá en juego más de 70 millones de pesos en premios y entregará bienes de acción social a entidades locales. El broche de oro será el show gratuito de “El Polaco”, que promete reunir a toda la comunidad para celebrar un nuevo aniversario de la localidad.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.