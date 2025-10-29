Ante la delicada situación que atraviesa Caleta Olivia por la importante reducción del caudal de agua que proviene desde Comodoro Rivadavia, el intendente Pablo Carrizo dictó el decreto que declara el estado de emergencia hídrica en el ejido urbano de la ciudad.

Esta medida fue publicada en las últimas horas del martes y refleja la gravedad de la crisis que afecta a diversos sectores sociales y productivos de la comunidad.

CALETA OLIVIA DECRETÓ LA EMERGENCIA HÍDRICA

El decreto municipal especifica que la emergencia se debe a una “situación hidrológica extrema” que pone en riesgo el suministro de agua potable. Esta situación limita severamente el abastecimiento tanto en hogares particulares como en establecimientos educativos, sanitarios y otras instituciones esenciales. La escasez comenzó a manifestarse con fuerza en barrios de la ciudad, generando un fuerte impacto en la población.

Para afrontar esta compleja circunstancia, el gobierno local dispuso la adopción de acciones urgentes orientadas a optimizar el uso del recurso, promover su distribución eficiente y garantizar la atención prioritaria a los sectores más vulnerables. Entre las medidas contempladas figura la gestión para el alquiler de camiones cisterna que puedan proveer agua potable a hospitales, escuelas y demás instituciones fundamentales para el funcionamiento de la ciudad.

Además, el gobierno municipal ordenó activar la coordinación directa con la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado y con autoridades provinciales, con el fin de preservar y mantener el caudal proveniente del acueducto del Lago Musters, así como asegurar el buen funcionamiento de las perforaciones ubicadas en Cañadón Quinta, dos de las fuentes principales que abastecen a Caleta Olivia.

Desde la municipalidad se hizo especial hincapié en la importancia de fomentar un uso responsable y solidario del agua potable entre la población. “El agua es un recurso esencial que debemos cuidar entre todos”, indicaron desde el Ejecutivo local, subrayando la necesidad de evitar desperdicios tanto en espacios públicos como privados. En esta línea, se movilizarán campañas de concientización para incentivar prácticas de consumo moderado y eficiente en todos los sectores.

El estado de emergencia se mantendrá vigente mientras continúe la crisis hidrológica y las autoridades evalúen la evolución del caudal y el abastecimiento. La intención es lograr una gestión integrada entre el municipio, el gobierno provincial y la concesionaria de servicios públicos para mitigar el impacto de esta emergencia y garantizar que todos los habitantes tengan acceso al agua en condiciones mínimas.

La situación en Caleta Olivia refleja además una problemática regional mayor relacionada con la disminución de recursos hídricos en la zona del Golfo San Jorge, que requiere soluciones a mediano y largo plazo para asegurar la sustentabilidad del suministro. Por ahora, la prioridad inmediata es atender esta urgencia y proteger la salud y el bienestar de la población.

Con información de La Vanguardia Noticias y Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR