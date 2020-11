COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - Silvana Karamarco, bioquímica de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro, se refirió a las determinaciones de HIV y aseguró que "disminmuyeron las estadísticas en forma significativa, un 30 o 40%, por varias razones". En ese contexto, dijo en diálogo con Actualidad 2.0 que "manejábamos entre 10 a 13 casos positivos por año y este año llevamos solo tres casos detectados", comparó.

"Nuestro trabajo hasta antes de la pandemia era ademanda; entonces había en el laboratorio 80 o 100 personas. Hoy por protocolo no podemos mantener esto y lo hacemos con turnos. Eso repercute en la accesibilidad para lograr un turno. Ahora la gente muchas veces si tiene que esperar 3 o 4 días no lo hace", dijo.

En cuanto a si la baja dijo que es "sobre la cantidad de análisis que se hace. Sobre los casos detectados por año disminuyó un 80% pero no quiere decir que no haya casos de HIV sino que no se han testeado".

"Acá tenemos la posibilidad de que los mayores de 13 años vengan sin orden médica a pedir análisis relacionados con infecciones de transmisión sexual (HIV, sífilis, hepatitis B y C). Esta gente que viene en forma voluntaria también disminuyó mucho, no sé si por miedo por el Covid o qué motivo pero vemos una baja", explicó.

"Con respecto a HIV por mes procesábamos 500 muestras por mes y si realizábamos campaña se ascendía a 200 análisis más. Este año en plena pandemia disminuyó muchísimo a menos de 100 por mes y ahora que estamos tratando de aumenar las determinaciones no llegamos a los 300 análisis", detalló la bioquímica.

Teniendo en cuenta que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el HIV dijo que "queremos ver cuál es la mejor estrategia. En la pandemia pudimos hacer dos campañas. Una fue en junio un sábado a demanda y pudimos hacer en una tarde 200 análisis. Después hicimos otra con turnos programados y no dio tantos resultados. De 300 turnos que habían sacado asistieron 98 personas".

"El objetivo es crear conciencia en la gente para que por sí sola venga y solicite el análisis", agregó.

Sobre las enfermedades de transmisión sexual, dijo que "se ha mantenido y sobre todo en embarazadas. Sigue siendo una de las infecciones con números elevados y sostenidos. No hubo disminución pese a que hubo menos análisis".

"Creemos que hay falta de información; la gente no está utilizando preservativos y también falta de conocimiento porque cuando damos un resultado positivo la mayoría no conoce la infección ni cómo se previene ni que puede ser una puerta de entrada para el HIV", lamentó.