Cada vez nacen menos bebés en Comodoro: el testimonio de un reconocido pediatra sobre un fenómeno inédito

La maternidad de uno de los principales centros médicos de Comodoro atraviesa una situación inédita: los partos que hace 10 o 15 años superaban los 200 por mes, hoy no llegan a 50. “Estamos cerrando septiembre con 48 nacimientos”, contó a ADNSUR un pediatra de larga trayectoria en la ciudad, quien advirtió que “esto no es algo aislado, sino una tendencia que se está viendo en todas las clínicas de Comodoro y en general en el país”.

“Hace 10 o 15 años, los partos eran casi 200 por mes, mientras que hoy no se superan los 50. Esto no es solo acá, ocurre en todas las clínicas de la ciudad y en general en el país”, explicó el profesional, que trabaja desde hace cuatro décadas en maternidades locales.

La tendencia a la que hace referencia el reconcido médico se ve reflejada en las estadísticas. En la Argentina, la tasa de natalidad viene descendiendo desde 2014. Para 2023 (último dato disponible), se redujo en un 48% en relación con el año 2000.

El pediatra consultado por ADNSUR explicó que el cambio es tan marcado que alteró por completo la rutina hospitalaria. “Antes hacía las rondas matutinas por las salas de maternidad y era a las corridas, tenías que ver 20 chicos recién nacidos en dos horas. Hoy tenemos de a uno, de a dos. Hay días que directamente no vengo porque no hay nadie”, relató con asombro.

Una baja que se nota en toda la ciudad

El contraste es contundente. Hace una década, los nacimientos mensuales rondaban los 200. Hoy, el mismo hospital apenas supera los 40 o 50 partos. La diferencia se refleja también en los pasillos: menos bebés, menos familias, menos personal trabajando a contrarreloj.

Además, esta situación no afecta solo al sistema sanitario. Según el profesional, “hay toda una cadena de gente que vive de que nazcan bebés: pediatras, neonatólogos, enfermeras, los que proveen insumos, los laboratorios. Todo eso se ve resentido”.

“Y también nos afecta como sociedad. A mí me preocupa. En 40 años de trabajo, nunca vi algo así”, advirtió.

Las causas: una generación que elige no ser madre ni padre

Consultado sobre las razones detrás de esta fuerte baja, el pediatra señaló que hay múltiples factores. “Mi sensación es que hoy tenemos una generación de jóvenes que eligen no ser padres ni madres. Prefieren quedarse con las mascotas. Este es un factor, pero hay otros. La situación económica también influye: en los últimos 4 o 5 años poca gente elige tener familia”, analizó.

En ese contexto, Comodoro refleja una tendencia global: según datos del INDEC y estudios demográficos, la tasa de natalidad en Argentina cayó más de un 40 % en los últimos 15 años. En la ciudad petrolera, de un promedio de 23,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2009, se redujo a 9,7 en 2023, según un informe elaborado en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Madres más grandes: un cambio “sideral” en las edades

Otro dato que también preocupa a los médicos es el aumento de la edad promedio de las madres. Donde antes era común atender mujeres de entre 24 y 29 años, hoy el panorama es completamente distinto.

“Hay un cambio sideral. Uno revisa las planillas y ve 42 años, 41, 36, 38. Hace un tiempo tuvimos una mamá de 58 años. Esto contrasta totalmente con las edades promedio históricas”, detalló el pediatra.

El avance de los tratamientos de fertilidad, la decisión de priorizar la vida profesional y el acceso a métodos anticonceptivos más eficaces son algunos de los factores que explican por qué las mujeres hoy deciden ser madres más tarde. Sin embargo, esto también plantea nuevos desafíos médicos, porque el embarazo a edades mayores implica más controles y cuidados especiales.

Consecuencias en el sistema de salud

La baja natalidad no solo se ve en las estadísticas, sino en la vida cotidiana de quienes trabajan en el área. Con menos nacimientos, se reducen las horas de atención en maternidades y la demanda de pediatras, obstetras y neonatólogos. “Hay días en los que no hay partos, algo impensado hace algunos años”, señaló el médico.

También hay un efecto económico en cadena: se utilizan menos insumos, disminuye el movimiento en salas de parto, y se siente en los comercios vinculados a productos para bebés.

Un reflejo de los tiempos

En palabras del pediatra, lo que sucede en Comodoro “es un reflejo de los tiempos que corren”, con cambios en los estilos de vida. “Las prioridades cambiaron. Hoy hay otros proyectos de vida, y las familias se arman de maneras distintas. Pero como médico y como ciudadano, me preocupa la dimensión de esta baja”, expresó.

El descenso de nacimientos no solo marca un cambio generacional, sino también una transformación profunda en la estructura social de la ciudad. Menos nacimientos implican, en el futuro, menos niños en las escuelas, menos jóvenes ingresando al mercado laboral y un envejecimiento poblacional que podría repercutir en múltiples áreas.

Mientras los especialistas analizan las causas y las posibles respuestas, las maternidades de Comodoro viven una nueva realidad: pasillos más silenciosos y salas vacías que hace algunos años estaban repletas de vida.

“No se trata solo de números. Cada bebé que nace representa futuro. Y cuando ese número baja tanto, algo profundo está pasando en nuestra sociedad”, concluyó el pediatra.