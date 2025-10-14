Cada vez más chicos con anorexia y bulimia en Comodoro: los casos aparecen a edades cada vez más tempranas

Periodista en radio, televisión, streaming y medios gráficos, especializado en temas de interés general: política, economía, judiciales y actualidad. Conductor del programa “Me Invito un Amigo” en Seta TV, cronista de exteriores y relator deportivo.

Los trastornos de conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia nerviosa, están creciendo a un ritmo preocupante en todo el país. Según un informe reciente difundido por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), uno de cada tres niños o adolescentes presenta alguna manifestación de estos cuadros, que ya dejaron de ser un problema exclusivamente adolescente o femenino para transformarse en una problemática de salud pública.

En Comodoro Rivadavia, la nutricionista Noelia Redondo observa la misma tendencia: más casos, más graves y en edades cada vez más tempranas. “Se ven cada vez más cantidad de chicos, sobre todo adolescentes, y cada vez a más temprana edad. Yo veo nenas de 13 o 14 años con trastornos de conducta alimentaria, con conductas autolesivas y con una preocupación obsesiva por la imagen o por el peso”, alertó en diálogo con ADNSUR.

“Cada vez aparecen antes”

Redondo trabaja con pacientes jóvenes en la ciudad y asegura que el cambio es notorio. Antes, los casos solían aparecer a partir de los 17 o 18 años, mientras que hoy “ya tenemos preadolescentes”.

“Vemos chicos que se miran todo el tiempo en el espejo, o que adquieren hábitos alimentarios dudosos. Como padres tenemos que prestar atención cuando esas conductas aparecen de manera repentina y no eran parte de su rutina. También si están asociadas a otros cambios de conducta, como evitar salir, encerrarse en la habitación o en el baño después de comer, o no querer compartir la mesa familiar”, explicó.

La profesional señala además que la época del año influye. Con la llegada de la primavera y la cercanía del verano, aumenta la presión social por “llegar con el cuerpo ideal”.

“Lo veo más en esta época del año, que se empieza con esta locura de que hay que llegar al verano. Vemos chicos y chicas que usan buzos o ropas largas aun con mucho calor, para favorecer el ocultamiento del cuerpo. Utilizan una moda para esconder un trastorno de fondo”, relató.

El impacto de las redes sociales

Redondo advierte que las redes sociales juegan un papel clave en este fenómeno. Si antes las influencias provenían de la televisión, las novelas o la publicidad, hoy el foco está puesto en Instagram, TikTok y otras plataformas digitales.

“En su momento las novelas o las publicidades eran la forma de lavarnos el cerebro. Hoy pasa con las redes sociales. Generan una dependencia tan alta, porque suben tanto la dopamina, que nos vuelve adictos. Imaginate ese efecto, con lo que nos cuesta a los adultos largar la pantalla, pero en un chico que tiene su personalidad recién moldeándose”, explicó.

Según la nutricionista, los algoritmos refuerzan los contenidos y profundizan los trastornos:

“El algoritmo hace que cuando ves una cosa hasta el final, te aparezcan muchos contenidos similares todo el tiempo. Si eso pasa con dietas milagrosas, conductas alimentarias insalubres o imágenes de cuerpos supuestamente perfectos que no existen, puede condicionar el estilo y la forma de vida de estos chicos.”

Estas conductas, advierte, son muy difíciles de revertir: “La conducta de dieta y restricción constante se acarrea a lo largo de los años, y puede traer un montón de consecuencias clínicas y crónicas”.

Cuándo preocuparse y pedir ayuda

Los trastornos alimentarios no aparecen de un día para otro. Muchas veces comienzan con pequeños cambios en los hábitos, en la forma de comer o en la relación con el cuerpo. Sin embargo, cuando esas conductas se vuelven rígidas, repetitivas o están acompañadas por aislamiento o tristeza, es fundamental buscar ayuda profesional.

Entre las señales de alerta, Redondo menciona:

• Evitar comer en familia o hacerlo a escondidas.

• Uso de ropa holgada para ocultar el cuerpo.

• Control excesivo de las calorías o el peso.

• Mirarse constantemente al espejo o compararse en redes.

• Encerrarse en el baño después de comer.

• Cambios bruscos en el estado de ánimo.

“Como padres tenemos que estar atentos. No se trata de perseguir a los chicos, sino de mirar con empatía y registrar los cambios. Cuanto antes se detecta un trastorno, mejores son las posibilidades de recuperación”, destacó.

“Se necesita un abordaje en equipo”

El tratamiento de estos cuadros es complejo y requiere un trabajo coordinado entre distintas áreas.

“En estos casos el abordaje es interdisciplinario, no puede trabajarlo solo un nutricionista, un psicólogo o un pediatra. Muchas veces se requiere tratamiento psiquiátrico, porque estas conductas generan daños en los neurotransmisores y reacciones a nivel cerebral que hay que contrarrestar, a veces con medicación”, señaló Redondo.

“Los papás a veces se asustan cuando hablamos de medicación, pero les explicamos que es necesario equilibrar hormonas y neurotransmisores, y la actividad neuronal. A partir de ahí seguimos avanzando en otras áreas”, agregó.

La especialista también describió un síntoma clave: el “temor mórbido a subir de peso”, una distorsión cognitiva central en los pacientes con anorexia o bulimia.

“El paciente cree que un tomate de más lo va a hacer aumentar de peso. Ese temor debe estar controlado, y ahí trabaja la parte psiquiátrica. Luego, el nutricionista trabaja en equilibrar la alimentación para que sea saludable.”

Por eso, enfatiza, “se necesitan cuatro patas: el pediatra, el psiquiatra, el psicólogo y la nutrición”.

Una problemática que ya no se puede ignorar

La Sociedad Argentina de Pediatría advierte que los trastornos alimentarios se triplicaron en la última década y que las consultas por casos en menores de 15 años van en aumento. La pandemia, el aislamiento y el consumo intensivo de redes sociales actuaron como detonantes.

En este contexto, profesionales como Noelia Redondo insisten en la prevención y la educación temprana: hablar del cuerpo, la alimentación y la autoestima desde la infancia, sin tabúes ni presiones estéticas.

Mientras las cifras nacionales marcan un incremento sostenido, el mensaje de los especialistas es claro: los trastornos alimentarios no son modas, sino enfermedades serias que requieren acompañamiento profesional y familiar.

Y aunque las redes sociales y la cultura de la imagen plantean nuevos desafíos, la detección temprana, la contención y el trabajo interdisciplinario siguen siendo las herramientas más efectivas para darles batalla.