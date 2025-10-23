El Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) de Comodoro Rivadavia cumplió 37 años y lo celebró con una mirada puesta en el futuro: nuevas obras, equipamiento tecnológico de última generación y una gestión que sigue sosteniendo un profundo compromiso social con la salud pública de la región.

Desde su inauguración, CABIN se consolidó como un centro oncológico de excelencia, gracias a una inversión constante en tecnología y capital humano. A lo largo de los años, su modelo de gestión —que combina la participación del Estado provincial con un consorcio integrado por instituciones locales— permitió mantener su autonomía financiera y su vocación solidaria.

Cáncer de mama en Chubut: dos historias de vida y el mensaje clave de una oncóloga

“CABIN es una entidad civil sin fines de lucro que pertenece al Estado provincial, pero es administrada, ad honorem, por un consorcio de 18 miembros representantes de nueve instituciones de la comunidad de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Esta unión nos permite ser una institución autofinanciada y trabajar con un profundo compromiso humanitario”, explicó el presidente del consorcio, Fernando Lebrún.

Además de su reconocida calidad médica, CABIN mantiene una labor social fundamental: garantiza la atención gratuita en los servicios de radioterapia y medicina nuclear a los pacientes carenciados derivados por el Sistema Provincial de Salud. “Esta acción social representa, aproximadamente, el 10% de nuestros pacientes, lo cual destaca el carácter esencial de nuestra institución”, agregó Lebrún.

Un día con los payamédicos de Comodoro, la risa que alivia el dolor

En este nuevo aniversario, el Centro celebró no solo su historia, sino también sus avances más recientes. Entre ellos, se destacan las remodelaciones edilicias para mejorar el confort de los pacientes durante los tratamientos y la incorporación de equipamiento de última generación que optimiza la precisión y reduce la invasividad de los procedimientos.

“Este año se ha avanzado en la adquisición de nuevos equipamientos tecnológicos con recursos propios gracias al esfuerzo que todo nuestro equipo realiza día a día.” destacó Lebrún. Uno de los más importantes es el sistema BRAINLAB, que incluye una cámara térmica 4D. Este equipo genera una superficie térmica híbrida, altamente fiable y precisa, que correlaciona la firma térmica del paciente con su estructura 3D reconstruida. Para ello, adquiere 300.000 puntos de superficie en tres dimensiones, los cuales se correlacionan con la señal térmica generada por la cámara, permitiendo un seguimiento exacto de la posición del paciente durante el tratamiento.

El desafío del deseo durante la oncología: la visión de una sexóloga patagónica en Octubre Rosa

Asimismo, la institución incorporó la licencia del sistema AutoContour, una herramienta basada en inteligencia artificial y aprendizaje profundo que permite generar contornos automáticos, rápidos y precisos. Cuenta con más de 290 estructuras anatómicas precargadas, lo que optimiza la planificación de los tratamientos y reduce los tiempos de marcado en un 84%.

Gracias a su continua inversión, CABIN se convirtió en un centro de derivación clave en la Patagonia, atendiendo a pacientes de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre otras provincias. Sus servicios de alta complejidad incluyen medicina nuclear y PET/CT, radioterapia y braquiterapia de alta tasa, oncología, laboratorio y atención psicológica, brindando una asistencia integral y un acompañamiento humano durante todo el proceso de atención.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

Las autoridades de CABIN destacaron el rol del equipo médico, técnico y administrativo, reconociendo su compromiso y profesionalismo. “El verdadero motor de nuestra institución es su gente: médicos, técnicos, físicos, enfermeros, personal administrativo y de apoyo. Su dedicación diaria y calidez humana son las que sostienen la excelencia de CABIN y su misión social”, subrayó Lebrún.

La historia de CABIN también es una historia de comunidad. Su origen se remonta a 1979, cuando el Club de Leones inició una campaña pública para adquirir el primer equipo de radioterapia. Cuatro años después de la inauguración, y ante los desafíos de gestión, el propio club impulsó en 1988 la creación del Consorcio de Administración, un modelo participativo que permitió garantizar la continuidad del servicio.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

A 37 años de su fundación, CABIN reafirmó su misión: ser un centro oncológico de vanguardia que combina tecnología, gestión eficiente y vocación social, con un propósito que trasciende la atención médica: ofrecer salud, acompañamiento y esperanza con calidad humana.