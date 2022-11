Noah Santiago Beltrán Sesma tiene 2 años y se encuentra desaparecido hace más de 72 horas tras haber salido a comprar con su papá.

El Gobierno de Santa Fe emitió una circular donde se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.

El día de la desaparición, el hombre le avisó a su esposa que iba a comprar. La mujer relató que le dijo que era cerca y que volvían enseguida.

"Hasta me dio un beso, se fue y nunca más volvió. Me desesperé, llamé y llamé y no me atendieron más. Llamé al 911, fui a los hospitales a preguntar por si tuvieron un accidente", manifestó.

Las últimas imágenes registradas de ambos son en la zona de la terminal de ómnibus local y temen que se lo haya llevado a otra localidad, ya que el hombre se llevó toda la documentación del niño.

El gobierno de Santa Fe solicitó ante cualquier dato, contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe, ubicadas en la calle Mendoza 3443 o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario.

También pueden aportar datos comunicándose al correo electrónico registronstafe@santafe.gov.ar o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348.