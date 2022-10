Este viernes por la tarde, el Banco Nacional de Datos Genéticos firmará un convenio con el Conicet-Cenpat que tiene como objetivo federalizar los procesos en la búsqueda de los nietos y nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

En concreto, las personas que tengan dudas sobre su identidad ahora podrán extraerse la muestra de sangre en los centros del Conicet del interior del país, sin tener que trasladarse a Buenos Aires o esperar que personal del Banco viaje a realizar la toma.

Esta descentralización ya se está llevando a cabo en el Norte argentino, también por medio del Conicet, y en Chubut estará emplazado en el Cenpat, en la ciudad de Puerto Madryn.

En diálogo con ADNSUR, la directora del Banco, Mariana Herrera Piñeiro, explicó que este convenio también tiene que ver “con producir nuevas herramientas de investigación y desarrollo y un conocimiento genuino alrededor de herramientas científicas de búsquedas de personas desaparecidas”.

“Es muy importante contar con todos estos centros del Conicet que nos asistan en la toma de las muestras de las personas que dudan de su identidad", evaluó. La funcionaria ejemplificó que a partir de este momento "si una persona, por ejemplo, vive cerca del área o de la provincia puede asistir directamente a estos centros y no tener que estar esperando a que personal del banco viaje o tener que pensar el trasladarse a Buenos Aires para que se le tome la muestra allí”.

AVANCES

En horas de la mañana, Herrera Piñeiro confió en rueda de prensa que estos cambios “se venian discutiendo”. Es un gran paso “poder federalizar, generar estos convenios con el Conicet en las distintas provincias, con el Cenpat en particular que tiene un know how técnico muy similar al del Banco y nos va a permitir seguir desafiándonos en cómo dar respuesta a esa búsqueda de las Abuelas”.

Hasta antes de la pandemia, el Banco viajaba a todas las provincias con sus propios extraccionistas tomando muestras en todos los lugares. A partir de la pandemia, esto se frenó por la imposibilidad de viajar y empezamos a repensarnos y a pedir ayuda a los institutos científicos tecnológicos para que nos asistan en esta búsqueda.

DÓNDE ACUDIR SI SE TIENEN DUDAS

Herrera Piñeiro recordó que las personas que tienen dudas de su identidad primero se tiene que acercar a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es el organismo que abre una investigación y legajo alrededor de su caso y trata de resolverla o recurrir directamente a Abuelas de Plaza de Mayo.

A partir de ese momento, se los convocará para tomar una muestra para incorporar a su perfil genético en el Banco Nacional de Datos Genéticos y constatar si es nieto o nieta de las Abuelas de Plaza de Mayo.

La funcionaria explicó que todo el proceso de búsqueda, toma de sangre y análisis posterior es muy complejo.