La desaparición de mascotas es una situación que genera gran angustia y moviliza a comunidades enteras. Los perros, más que animales de compañía, son parte de muchas familias, y su ausencia afecta emocionalmente a quienes los aman.

Por eso, es fundamental que, ante cualquier avistamiento o información, las personas colaboren y reporten rápidamente para aumentar las posibilidades de encontrar al animal sano y salvo.

Una familia está desesperada por encontrar a Frida, su perrita mestiza de aproximadamente 2 años, esterilizada y que fue vista por última vez en la zona costera de Playa Bajada de los Palitos, al sur de Comodoro Rivadavia.

El can se encontraba bajo el cuidado de una persona contratada para pasearla y se escapó. Por lo que es buscada intensamente.

Frida lleva puesto su pretal con correa rosa, lo cual puede facilitar su identificación. En caso de verla, los dueños solicitan que la retengan con cuidado y se comuniquen rápidamente. Los números de contacto son 297 422-4814 y 297 517-8101.

Aseguran haberla visto por la zona, por lo que la búsqueda a punta a esa zona. Cabe remarcar que en zonas urbanas y rurales, los perros perdidos pueden correr riesgos por el tránsito, las condiciones climáticas o animales salvajes.

Cuanta más gente esté atenta y dispuesta a ayudar, mayores son las chances de un desenlace positivo. La solidaridad y la rápida difusión de la búsqueda pueden marcar la diferencia entre una desaparición temporal y una pérdida definitiva.

Si tenés información sobre su paradero o la viste por la zona, por favor comunicate cuanto antes. Cada minuto cuenta para que Frida vuelva a casa.