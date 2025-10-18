Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

El drama del sobreendeudamiento golpea cada vez más fuerte a los hogares argentinos: más de 11 millones de personas en todo el país enfrentan deudas que superan sus ingresos. Muchos de estos casos surgen de créditos tomados para cubrir necesidades básicas, como alimentos y servicios esenciales, dejando a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad.

La “Ley de Segunda Oportunidad” es un mecanismo legal pensado exclusivamente para personas físicas, no para empresas, que atraviesan un sobreendeudamiento y no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras.

Su objetivo es brindarles un camino para reorganizar su economía, refinanciar sus deudas y, en los casos más críticos, cancelar los saldos imposibles de pagar, ofreciendo así la posibilidad de un “nuevo comienzo”.

El proyecto, que espera tratamiento desde 2015, busca ser reactivado desde diferentes sectores del peronismo, y se presenta bajo la denominación S-2877/15, que establece un “Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores”.

Está dirigido a quienes perciben ingresos que no superen los 20 salarios mínimos y cuyo total de deudas no exceda el 300% de sus ingresos mensuales. Para acceder al beneficio, el deudor debe solicitarlo personalmente y demostrar que actuó de buena fe al contraer sus obligaciones.

Oportunidad para reorganizar las finanzas

La propuesta legal conocida como "Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores" (proyecto de ley S-2877/15) está pensada exclusivamente para personas físicas que han acumulado deudas que ya no pueden afrontar y buscan una salida financiera.

El régimen establece límites claros: no aplica a empresas y solo se dirige a quienes el proyecto define como “pequeños deudores”, es decir, personas cuyos ingresos no superen los 20 salarios mínimos y cuyo total de deudas no exceda el 300% de sus ingresos mensuales.

La ley exige que sea el propio deudor quien solicite el procedimiento y que demuestre haber actuado de buena fe al contraer sus obligaciones. Una vez aceptada la solicitud, existen dos caminos principales para resolver la situación financiera:

Conciliación extrajudicial: Dirigida a quienes aún pueden regularizar su situación, esta vía permite negociar directamente con los acreedores un plan de pagos de hasta siete años. Si no se logra un acuerdo, un síndico puede intervenir para proponer un plan que incluya quitas, plazos o refinanciación.

Restablecimiento judicial: Pensada para los casos más graves, donde no es posible cumplir un plan de saneamiento, esta opción permite que un juez ordene la venta de los bienes del deudor para pagar a los acreedores. Tras la liquidación de los activos, el juez puede declarar extinguidas las deudas restantes, impidiendo que los acreedores reclamen esos montos en el futuro.

Protección de bienes esenciales: El proyecto también pone especial énfasis en resguardar los bienes necesarios para la vida y el trabajo del deudor. Durante el proceso de “restablecimiento personal”, no se pueden embargar ni vender bienes esenciales, incluyendo la sede de la actividad laboral y, sobre todo, la vivienda del deudor cuando sea su único hogar.

Con información del sitio Comercio y Justicia