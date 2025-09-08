Buscan familias solidarias para acoger a tres hermanos de 7, 11 y 12 años en Comodoro Rivadavia

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia comunicaron que buscan familias solidarias para un grupo de hermanos de 7, 11 y 12 años.

Desde el organismo indicaron que buscan una familia dispuesta a brindarles apoyo, contención y un ambiente cálido hasta que se resuelva su situación judicial. Los menores necesitan un hogar temporal en el que puedan recibir el cariño y la atención que merecen mientras se resuelve su situación legal.

El grupo está compuesto por tres niños, cada uno con intereses y personalidad únicos:

Buscan intensamente a un hombre y a su sobrino que desaparecieron tras salir de un boliche patagónico

Preadolescente de 12 años: le encanta dibujar, hacer artesanías y leer. Es muy curioso e investigador, además de respetuoso con todas las personas.

le encanta dibujar, hacer artesanías y leer. Es muy curioso e investigador, además de respetuoso con todas las personas. Preadolescente de 11 años: adora los peluches y las muñecas. Disfruta de jugar y estar con sus hermanos.

adora los peluches y las muñecas. Disfruta de jugar y estar con sus hermanos. Niño de 7 años: alegre y activo. Le encanta jugar y practicar deportes.

“Si tenés amor para dar y la disponibilidad para acompañar a estos niños como parte de una familia de acogimiento, podés comunicarte para más información a través del correo electrónico spderechos@comodoro.gov.ar o al teléfono 297-400-2366”, explicaron desde la Secretaría.

Desde el organismo recordaron que la convocatoria abarca distintos tipos de familias: con conformación nuclear, monoparental, homoparental o ensamblada.