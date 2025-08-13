El Juzgado de Familia N° 1 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Jorgelina Elizabeth Castillo, lanzó una convocatoria dirigida a personas individuales o familias interesadas en ofrecerse como guardadores con fines adoptivos para dos hermanos de 4 y 12 años.

La iniciativa se realiza en el marco del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la provincia del Chubut y busca brindar un entorno de afecto, protección y acompañamiento a los menores, respetando su historia de origen y potenciando sus recursos personales.

Las familias interesadas deberán enviar, desde el 11 hasta el 31 de agosto de 2025 inclusive, una nota simple con copia del D.N.I., domicilio, teléfono y la manifestación de su predisposición para cuidar a los hermanos a los correos electrónicos: adopcionchubut@gmail.com y/o adopcionestrelew@hotmail.com.

La convocatoria representa una oportunidad para brindar contención y afecto a menores que buscan un hogar seguro y comprometido, reforzando la importancia de la adopción responsable y el acompañamiento familiar en la provincia.

Al menor de 12 años le gustan los videojuegos y dibujar, mientras que al de 4 le gusta jugar con animales de peluche.

Se busca para ellos una familia dispuesta a darles cuidados y asistencia en sus necesidades, afecto y contención para favorecer su desarrollo.

DATOS EN ARGENTINA

En Argentina, la adopción está regulada principalmente por el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), y cada provincia tiene su propio Registro Único de Aspirantes a Adoptar (RUAA) que coordina los procesos de guarda y adopción. Algunos datos y aspectos clave sobre adopciones en el país:

Tipos de adopción: Adopción plena: el adoptante adquiere todos los derechos y obligaciones legales sobre el menor, como si fuera hijo biológico. Guarda con fines adoptivos: situación previa en la que los menores viven con la familia adoptiva mientras se completa el proceso legal. Edad promedio de los adoptantes: La mayoría son adultos entre 30 y 45 años, aunque no hay límite inferior para mayores de 25 años. La edad máxima suele variar según la provincia. Perfil de los niños adoptables: La mayoría de los menores disponibles para adopción son mayores de 3 años, niños con hermanos o con necesidades especiales, debido a que los bebés suelen ser adoptados más rápido. Hay campañas para priorizar la adopción de grupos de hermanos, como en la convocatoria de Comodoro Rivadavia que mencionaste.