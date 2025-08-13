Buscan familias adoptantes para dos hermanos de 4 y 12 años en Comodoro
Las familias interesadas tienen tiempo para iniciar el trámite en la convocatoria pública provincial hasta el 31 de agosto.
El Juzgado de Familia N° 1 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Jorgelina Elizabeth Castillo, lanzó una convocatoria dirigida a personas individuales o familias interesadas en ofrecerse como guardadores con fines adoptivos para dos hermanos de 4 y 12 años.
La iniciativa se realiza en el marco del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la provincia del Chubut y busca brindar un entorno de afecto, protección y acompañamiento a los menores, respetando su historia de origen y potenciando sus recursos personales.
Las familias interesadas deberán enviar, desde el 11 hasta el 31 de agosto de 2025 inclusive, una nota simple con copia del D.N.I., domicilio, teléfono y la manifestación de su predisposición para cuidar a los hermanos a los correos electrónicos: adopcionchubut@gmail.com y/o adopcionestrelew@hotmail.com.
La convocatoria representa una oportunidad para brindar contención y afecto a menores que buscan un hogar seguro y comprometido, reforzando la importancia de la adopción responsable y el acompañamiento familiar en la provincia.
Al menor de 12 años le gustan los videojuegos y dibujar, mientras que al de 4 le gusta jugar con animales de peluche.
Se busca para ellos una familia dispuesta a darles cuidados y asistencia en sus necesidades, afecto y contención para favorecer su desarrollo.
DATOS EN ARGENTINA
En Argentina, la adopción está regulada principalmente por el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), y cada provincia tiene su propio Registro Único de Aspirantes a Adoptar (RUAA) que coordina los procesos de guarda y adopción. Algunos datos y aspectos clave sobre adopciones en el país:
- Tipos de adopción: Adopción plena: el adoptante adquiere todos los derechos y obligaciones legales sobre el menor, como si fuera hijo biológico. Guarda con fines adoptivos: situación previa en la que los menores viven con la familia adoptiva mientras se completa el proceso legal.
- Edad promedio de los adoptantes: La mayoría son adultos entre 30 y 45 años, aunque no hay límite inferior para mayores de 25 años. La edad máxima suele variar según la provincia.
- Perfil de los niños adoptables: La mayoría de los menores disponibles para adopción son mayores de 3 años, niños con hermanos o con necesidades especiales, debido a que los bebés suelen ser adoptados más rápido. Hay campañas para priorizar la adopción de grupos de hermanos, como en la convocatoria de Comodoro Rivadavia que mencionaste.
- Tiempo promedio de proceso: Puede variar entre 2 y 5 años, dependiendo de la disponibilidad de familias, la edad del niño y los trámites judiciales.
- Requisitos para adoptar: Ser mayor de 25 años y, generalmente, tener al menos 16 años más que el niño. Contar con estabilidad emocional, económica y social. No tener antecedentes penales que afecten la idoneidad para cuidar a un menor. Participar de entrevistas, talleres y evaluaciones psicológicas y sociales.
- Estadísticas recientes: Según informes del Ministerio de Desarrollo Social, en 2023 se aprobaron cerca de 1.100 adopciones en todo el país. La adopción de grupos de hermanos representa un porcentaje menor, pero hay programas específicos para fomentarla.