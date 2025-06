En la provincia del Chubut, como en muchas otras regiones del país, las convocatorias de adopción abiertas se convierten en una herramienta clave. En estos casos, el sistema judicial apela a la comunidad para encontrar familias que estén dispuestas a asumir un rol fundamental en la vida de niños, niñas y adolescentes.

Las situaciones que requieren este tipo de medidas suelen ser especialmente delicadas. Chicos y chicas con historias complejas, grupos de hermanos o adolescentes que atraviesan procesos de institucionalización prolongados. En este contexto, las convocatorias públicas permiten ampliar la búsqueda más allá del registro habitual, generando nuevas oportunidades de cuidado y pertenencia.

En este contexto, el Juzgado de Familia N°1 de Puerto Madryn, a cargo de la Dra. María Fernanda Palma, lanzó una convocatoria pública local destinada a personas individuales monoparentales que deseen ofrecerse como guardadores con fines adoptivos para una adolescente de 13 años.

La menor estudia en la escuela secundaria, es cariñosa y responsable. Además le gustan las mascotas, dibujar y también escuchar música. En tanto, uno de sus objetivos es continuar practicando kick boxing.

Según lo informado, se busca que quienes se postulen puedan brindar un entorno familiar afectivo y protector, que ayuden a potenciar las herramientas personales de la adolescente y que estén dispuestos a respetar su historia de vida, manteniendo el vínculo con sus dos hermanos menores.

Las personas interesadas deberán enviar su postulación desde el 27 de junio hasta el 14 de julio de 2025 inclusive, adjuntando una nota simple, copia del DNI, domicilio, teléfono y una expresión de voluntad para asumir el compromiso de cuidado. La información debe enviarse al correo electrónico: [email protected].

