En Argentina, la adopción de niños, niñas y adolescentes continúa siendo un desafío complejo, especialmente cuando se trata de jóvenes que atraviesan la etapa de la adolescencia.

A diferencia de los casos de adopción de menores de corta edad, donde la demanda suele ser alta, muchos adolescentes esperan durante años la oportunidad de construir un vínculo familiar estable. Para ellos, encontrar una figura adulta que los acompañe, contenga y guíe resulta tan importante como el acto legal de adopción en sí.

Ante esta realidad, la Justicia y los organismos provinciales de protección de derechos promueven no solo la adopción plena, sino también otras formas de acompañamiento afectivo, como el rol del referente.

En una nueva convocatoria pública, el Juzgado de Familia N° 3 de Puerto Madryn, a cargo de la Dra. Mariela Panigadi, junto con la Dirección General de la Oficina de Adopciones del Chubut, lanzó un llamado abierto a toda la comunidad para encontrar una familia adoptiva o referentes afectivos para una adolescente de 14 años.

La joven, que actualmente espera una oportunidad de integración familia, le gusta dibujar, escuchar música y hacer deportes. También se la describe como tímida, alegre y divertida. El proceso apunta no solo a encontrar un hogar definitivo, sino también a quienes estén dispuestos a acompañarla emocionalmente desde un lugar de contención y afecto.

QUÉ ES UN REFERENTE AFECTIVO

En los casos en que no se logra una adopción plena, el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes promueve la figura del “referente afectivo”. Una persona adulta que, sin adoptar formalmente, se compromete a acompañar, vincularse y sostener emocionalmente a un adolescente que se encuentra sin cuidados parentales.

Esta modalidad resulta fundamental en etapas como la adolescencia, cuando construir un vínculo de confianza y referencia puede marcar un antes y un después en la vida de una persona joven.

CÓMO PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA

Las personas interesadas en postularse, ya sea para la adopción o para convertirse en referentes afectivos, podrán enviar un correo electrónico a: adopcionestrelew@hotmail.com

El plazo de inscripción está abierto desde el 27 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2025. En el mail deben incluirse los datos personales completos y medios de contacto.

Desde la Justicia provincial remarcan la importancia de contar con personas comprometidas, empáticas y dispuestas a generar un espacio seguro para el desarrollo emocional de la adolescente.

Con información de EQS Notas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR