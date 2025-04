Buscan desesperadamente a un joven de 28 años que desapareció hace más de 10 días en Gaiman

Buscan desesperadamente a Emanuel Centeno, un joven de 28 años que desapareció hace más de una semana en la localidad de Gaiman, Chubut. Aseguran que el hombre fue visto por última vez, el pasado domingo 20 de abril.

Además, llevaba puesta zapatillas negras marca Salomón y una campera azul y blanca. Indicaron que posee una discapacidad motriz y sufre de ataques de epilepsia.

Con respecto a su contextura física, mide 1,66 metros, pesa 58 kg, es delgado y de tez trigueña. Tiene pelo corto y lacio. Su familia radicó la denuncia y comenzó un operativo para dar con su paradero.

“QUIERO UNA RESPUESTA”

Mario Centeno, padre del joven desapareció, habló con la prensa y aseguró que “yo lo que quiero es una respuesta, que me ayuden a ubicar a Emanuel”. Además, se mostró sorprendido: “Nunca hizo esto, ni un día ni dos. Nunca. Es muy raro todo esto”.

“Fuimos a hospitales, fuimos a canteras, fuimos a lomas… no hay nada, no encontramos nada”, explicó angustiado. “Tienen que intervenir, hablar con esas personas en Gaiman para ver si realmente lo vieron, no lo vieron, cuándo fue la última vez que lo vieron”, agregó.

“Sus amigos dicen que nunca se fue así, que no cruza ni la loma solo. Siempre se juntaba con ellos, normal, pero esto nunca pasó”, concluyó.

OTRAS PERSOANS DESPARECIDAS EN CHUBUT

El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia informó que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, actualizó el valor de la recompensa ofrecida por información relacionada con tres personas desaparecidas en la ciudad.

Mediante este programa nacional de recompensas, se busca obtener información relevante que pueda contribuir al esclarecimiento del paradero de Nicolás Capovilla, Norma Carrizo y Victorio Joursin.

Desapareció el 26 de enero de 2016. Era la una de la mañana de una noche de verano con poco movimiento en el centro de la ciudad –por donde él vivía- cuando salió a correr como lo hacía habitualmente por la zona de la costanera y Ruta 3 hacia zona norte.

Nunca regresó a su casa. Su hermana Cecilia, con quien compartía el patio de su casa, fue la última persona con la que tuvo contacto.

La recompensa para dar con su paradero había aumentado a un $1.000.000 en agosto del año pasado. Ahora pasó a ser $3.000.000

A principios de noviembre, un rumor sobre un allanamiento en Santa Cruz en el marco de su búsqueda había surgido. Sin embargo, Daniela Millatruz, jefa de la División de Búsqueda de Personas, lo desmintió.

NORMA CARRIZO

El 22 de diciembre de 2017, Norma “Lily” Carrizo tomó un remis desde su casa, ubicada en barrio Pueyrredón, y se bajó sobre la calle Piedrabuena, en la ciudad de Rada Tilly, cerca de las 11 horas. Durante una hora mantuvo contacto con su hija, pero después no contestó más el teléfono.

Norma tenía en ese entonces 54 años, dejó en su casa la billetera con sus tarjetas de crédito y toda la documentación.

VICTORIO JOURSIN

Victorio Joursin salió de su casa el 16 de enero de 2020. Todos los días hacía el mismo recorrido caminando, desde el barrio Standart hacia una quinta que tiene la familia en la zona de Km 11, en un predio cercano al Ejército.

Eran las 14 horas cuando este hombre de 75 años, policía retirado y con un cuadro de Alzheimer se despidió de su esposa y salió de su casa. Nunca llegó a destino

Sus hijos nunca pararon su búsqueda, cada tanto, en alguna fecha lo recuerdan con una foto y con la esperanza viva de algún volverlo a ver. Ya pasaron tres años. La recompensa había sido fijada en $250,000 y ahora ascendió a $2,000,000 como en el caso de Norma Carrizo.

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR