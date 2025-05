Buscan al conductor de una camioneta que chocó a un auto y escapó en el centro de Comodoro

Este jueves en horas del mediodía, un comodorense denunció que el conductor de una camioneta destrozó el tren delantero de su auto y se escapó, justo detrás del colegio María Auxiliadora.

La escena fue captada por una cámara que mostró el momento justo en que la Toyota Hilux pasó muy cerca del coche estacionado, raspándole uno de los laterales y produciéndole daños en el paragolpes.

La damnificada compartió las imágenes en su cuenta de Facebook solicitando la colaboración para dar con el responsable del hecho que, hasta ahora, se desconoce su identidad. “Hoy a las 12.03 del mediodía en la calle Italia al 1056 (cerca del pelotero Khloe, el estacionamiento del María Auxiliadora) me chocaron el auto, una camioneta Toyota Hilux”, comenzó expresando con mucha indignación.

Despidos en el petróleo en Chubut: ¿Qué pasa con las indemnizaciones millonarias y el pago de la cuota alimentaria?

“La camioneta no solo choco, sino que además se da el gusto de irse a la mierda, sin dejar mínimo una disculpa, datos de su seguro o contacto. No sé si quiso estacionar o no, lo único que veo es maldad”.

En ese marco, solicitó la colaboración de todos para encontrar al responsable" “pido que compartan, que si la persona responsable ve el video se contacte y lleguemos a un arreglo antes de ir por vía judicial porque no lo voy a dejar así”. Y añadió: “mi auto es el reflejo de todo el sacrificio y trabajo de muchos años, yo sé que es algo material y que tiene solución, pero me da mucha impotencia y bronca la situación. Si alguien reconoce la camioneta, sabe algún dato igual pido colaboración”, concluyó.