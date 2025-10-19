En la ciudad de Plottier, una agencia de apuestas no sale de su asombro. En El Mago de la Suerte, la agencia oficial 366, esperan con expectativa que aparezca el afortunado ganador de un premio millonario del Loto Plus, sorteado el pasado 20 de septiembre.

La jugada fue realizada el 17 de septiembre, en un local ubicado a pocos metros de la Ruta 22. El plazo para cobrar vence el 21 de octubre, por lo que el apostador tiene tiempo hasta este lunes 20 para presentarse con el cupón ganador.

Los números favorecidos fueron 17, 19, 27, 37, 41 y 42, bajo la modalidad Desquite.

El premio, correspondiente a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, aún no fue reclamado. El ganador compartió el pozo con otros jugadores, y a cada uno le corresponde una suma cercana a los 3 millones de pesos.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

La titular de la Agencia señaló que “es bastante normal que la gente tire los cupones o juegue por jugar y no se dé cuenta, entonces el premio se pierde”, explicaron desde la agencia en diálogo con La Mañana Neuquén.

“El loto es uno de los juegos que se denominan poceados. Es decir, que se sortea dos veces a la semana y se va acumulando el dinero que no se gane. En este momento el Loto tiene unos 3.500 millones de pesos en premio y ese monto se divide en cuatro modalidades. Cada modalidad tiene una cantidad determinada de dinero. Tiene el tradicional, la revancha y el sale o sale. Es como el Quini, con la diferencia que tiene un número más que se llama Jack”, describió Noelia, trabajadora de la agencia.

Por ahora, tanto en la agencia como entre los apostadores reina la expectativa de que el ganador se entere del resultado, logre localizar el cupón con el que participó y se acerque a cobrar su premio. Desde el local aclararon que, en esta modalidad, la agencia no obtiene beneficios económicos ni pérdidas, más allá de la alegría de haber entregado un premio importante a un vecino de la ciudad.