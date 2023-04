Roberto “Tato" Caitruz es un criancero de 71 años que se encuentra desaparecido desde el el jueves a la noche en el lago Ruca Choroy, en Aluminé (Río Negro), en medio de un temporal de lluvia y viento. Su rebaño apareció, pero nada se sabe del hombre.

A raíz de la desaparición comenzó un importante operativo de búsqueda del que participan unas 70 personas. Participan efectivos de la Policía con sus perros, personal de Defensa Civil, Seguridad Vial y Parques Nacionales, además de los bomberos y un grupo de Gendarmería Nacional.

Su familia había tomado contacto con el hombre cerca de las 17 del jueves y desde ese momento perdieron el contacto.

Su rebaño y la mayoría de los perros con los que estaba el criancero aparecieron, salvo uno que siempre lo acompaña y su caballo.

"Esperemos que haya encontrado algún refugio porque las complicaciones con el clima se mantienen. Hay mucha lluvia, mucho barrio y viento. Además donde se lo busca es una zona de montaña de difícil acceso", expresó a LM Neuquén el subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la Provincia, Martín Giusti.

El funcionario informó que “se lo sigue buscando en el campo, porque según uno de los familiares tiene que estar ahí. Pero es una zona de montaba bastante complicada para transitar y las condiciones meteorológicas se mantienen”.

El mismo medio detalló que el hombre se había comunicado con un familiar para pedirle ayuda porque necesitaba bajar a los animales del campo pero cuando llegaron al lugar ya no encontraron a Roberto. Allí se encontraban los animales y también su caballo atado, pero él no estaba ni tampoco uno de sus perros.

El subsecretario de Defensa Civil dijo que hasta que no den con el hombre seguirán buscando.

El hombre buscado tiene tez morena, ojos marrones y pelo castaño con canas. Es delgado y fue visto por última vez en el paraje Calfiquitra de Aluminé. Se trata de un campo de la veranada que se ubica detrás del lago Ruca Choroi, a unos 30 kilómetros de la localidad.