En medio de la difícil situación económica que atraviesa el país, una publicación en redes sociales conmovió a Comodoro Rivadavia.

El mensaje, compartido por el influencer local Alejandro Rojas, relata la angustiosa búsqueda de empleo de una pareja que lucha por salir adelante.

"Buenas tardes gente, mi marido sigue repartiendo currículums para poder tener un trabajo digno. Ya no sabemos qué más hacer para tener trabajo fijo. Salimos a repartir a todos lados, a las estaciones de servicios, en empresas, etc., pero no nos llaman", expresa el mensaje escrito a mano por la mujer.

La publicación desgarradora revela la cruda realidad que enfrentan muchas familias en la región, donde la falta de oportunidades laborales se ha vuelto una dificultad cada vez más insuperable.

La pareja, residente en la ciudad petrolera, ha recurrido a diversas actividades para subsistir, como la venta de bolsas de residuos, tortas fritas, pescado y cualquier cosa que les permita llevar comida a la mesa.

"SÓLO necesita una oportunidad, él es super responsable. Nosotros siempre nos rebuscamos para poder darle de comer a nuestros hijos. Limpiamos patios, vendemos bolsas de residuos, vendemos tortas fritas, pescado, lo que sea. Pero ya no es vida vivir así día a día, un día tienes para comer, otro día no", continúa el desgarrador relato.

La publicación, que se ha vuelto viral en cuestión de horas, refleja el profundo deseo de esta familia de encontrar un trabajo estable que les brinde seguridad y estabilidad.

La historia de esta pareja comodorense pone de manifiesto la dura realidad que enfrentan muchos ciudadanos en la actualidad, y destaca la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en tiempos de dificultad. Ante la incertidumbre y la precariedad laboral, su mensaje es un llamado a la acción y a la esperanza de un futuro más próspero.