Al explicar los motivos por los que el pliego no fue tratado en la sesión del jueves pasado, Buffa informó que fueron dos los motivos que llevaron a postergar el tratamiento, al tiempo que se comenzará a trabajar en la prórroga del actual servicio, cuyo contrato vence el próximo 30 de septiembre.

“En principio hubo un pedido de parte nuestra para que haya un dictamen del Ente de Control de Servicios Públicos, que se pidió con mucha premura y no llegó en tiempo y forma esa respuesta, para poder hacer el despacho”, indicó.

“Y después, porque se advirtió que había ciertos errores en la estructura de costos, que es de alguna manera el ‘abc’ para poder licitar y había diferencias en la cantidad de unidades y en resguardo de ciertas condiciones de rentabilidad para la empresa, que el pliego lo excluía”, planteó.

Ha que recordar el proyecto para el nuevo contrato establece taxativamente que el municipio no garantizará la rentabilidad del prestador de servicio, pero esto quedó en contradicción con la fórmula para el cálculo de los costos, según explicó el presidente del bloque de JxC:

“La estructura vino con menos unidades de las necesarias, porque hablaba de 100 unidades y el pliego prevé que se necesitan 119. No lo dice explícitamente, pero es lo que surgía del análisis de la fórmula. Después -continuó Buffa- apareció una estructura de costos con 132 unidades, necesarias para prestar el servicio y cuando uno desarrollaba la estructura, surgía una rentabilidad del 12 por ciento. Esto significa que la empresa tiene garantizado, sobre el costo del servicio, el aporte de la municipalidad para alcanzar ese nivel de ganancia, por eso tenemos el alto porcentaje de subsidio que tiene que aportar el municipio para sostener el servicio del transporte”.

LA RENTABILDIAD EMPRESARIA SE SOSTIENE CON SUBSIDIOS DEL ESTADO

Buffa advirtió la dificultad que implica la garantía de ganancia contemplada en el contrato, ya que esto exige el compromiso de fondos municipales en forma creciente, habiéndose agotado la partida de 1.800 millones de pesos prevista para este año:

“Si tiene garantizada una rentabilidad del 12 por ciento, no digo que a la empresa no le importe ser eficiente, pero no va a tener incentivos para serlo, porque tienen asegurado el subsidio del municipio todos los meses -planteó-, independientemente de la cantidad de boletos que vendan”.

El concejal opositor valoró que desde el oficialismo se reconoció que había un error en la estructura de costos y se acordó seguir trabajando en el tema, por lo que el pliego volvió a la comisión para continuar con el análisis y las correcciones necesarias.

Al mismo tiempo, advirtió, se comenzará a trabajar con la actual prestadora del servicio para acordar una prórroga del servicio, que vence el próximo 30 de septiembre, ya que no se llegará con los tiempos para concretar la licitación y el nuevo contrato antes de esa fecha.