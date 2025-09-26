La Municipalidad de Neuquén volvió a premiar a los buenos contribuyentes con un sorteo que incluyó televisores, notebooks, bicicletas y motos eléctricas. La iniciativa, que se desarrolló en las instalaciones del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN), apunta a reconocer a vecinos y empresas que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, destacó que este sorteo es “una retribución hacia la sociedad. Una manera de devolver esos impuestos que los vecinos aportan y que permiten a la Municipalidad ejecutar obras, mantener servicios y seguir desarrollando la ciudad”.

En la misma línea, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce, recordó que esta edición coincidió con el aniversario de la ciudad de Neuquén, en un mes con múltiples inauguraciones de obras y fortalecimiento de programas municipales.

Cierre masivo de supermercados y comercios argentinos por 24 horas: cuándo y a partir de qué hora

Ambos funcionarios remarcaron que no era necesario inscribirse: todos los contribuyentes sin deudas al 30 de junio de 2025 participaron automáticamente del sorteo.

Transparencia y participación

El proceso se llevó adelante con la presencia de la escribana Natalia Lucero, garantizando la transparencia de la selección. Además, los vecinos pudieron verificar previamente su número de participación en la web de la Municipalidad, utilizando el número de retributivo o de patente.

Pesce subrayó también el compromiso del sector privado: “Las empresas cumplen en tiempo y forma con el pago de retributivos y también se benefician con la infraestructura y las obras que desarrolla el municipio”.

Más allá del atractivo del sorteo, la Municipalidad recordó que ser buen contribuyente tiene beneficios durante todo el año. Los descuentos incluyen:

El tren de Vaca Muerta: una propuesta de 3.000 millones de dólares

10% por adhesión al débito automático.

15% por buen contribuyente.

10% adicional por pago adelantado.

En el caso de patentes de rodados, otro 10% extra.

En total, los beneficios pueden alcanzar entre el 35% y el 45% según cada situación particular.

Los ganadores del sorteo

Los vecinos y empresas premiados en esta edición fueron: Sartori, Norma Liliana; Palacio, Matías; Francheri, Carlos Eduardo; García, Marcos Andrés; Piccioli, Daniel Hugo; Matesanz, Fernando Martín; ESSESA S.A.; Aroca Burgos, Angélica del Pilar; Jarpa Cea, José Miguel; Vega, Yanina Andrea; SIMETRA SERVICE S.A.; Unión Patagónica S.R.L.; Benavides, Marcelo Alexander; Servicios Petroleros Uribe S.A.; Carrasco, Alberto Manuel; Huentemilla, Aldo Germán; Cerezuela, Edgardo Antonio; Montaña Vargas, María Luz; Nicastro, José Salvador; HNA BRAVA Soc. Simple; y F+B Obras Civiles S.R.L.

Los nombres también serán difundidos en las redes sociales oficiales de la Municipalidad y de la subsecretaría de Ingresos Públicos. Además, cada beneficiario recibirá una notificación personal para garantizar la llegada de la información.