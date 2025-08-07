Brutal paliza y robo al dueño de un frigorífico en Chubut: ¿Fueron a reclamar una deuda?

El dueño del frigorífico Dicasur, en Trevelin, fue víctima de un violento robo la mañana del miércoles, cuando dos hombres armados ingresaron al frigorífico ubicado en la calle Plennydd Williams. Allí, lo golpearon y escaparon con dos celulares y alrededor de $ 5.000.000 en efectivo.

Tras un operativo cerrojo, cerca de las 11:40, personal del Puesto 627, ubicado sobre Ruta 259, y Mini comando AURE, interceptaron a la camioneta en la que viajaban los sospechosos. Debajo del asiento delantero del vehículo hallaron una pistola. La víctima del robo los reconoció como sus agresores.

Si bien en un primer momento trascendió que el hecho estaba vinculado con el reclamo de una deuda por parte de personas que se habían presentado de forma violenta para agredir al propietario, fuentes policiales detallaron que la víctima realizó una denuncia por robo.

QUÉ SE SABE DEL VIOLENTO ROBO EN TREVELIN

Los dos detenidos serán sometidos a la audiencia de control. Si bien en un principio se esperaba que se concrete este jueves, finalmente, según publicó EQSNtas, fue postergada para mañana viernes a las 10 de la mañana.

La decisión se tomó a partir de un pedido del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante una serie de pericias en el marco de la investigación.

Hasta el momento, se conoció que los detenidos son oriundos de la provincia de Río Negro y que habrían llegado a la localidad chubutense para reclamar el pago de una deuda que tiene el frigorífico.

En esa circunstancia, lo que habría comenzado con una discusión con uno de los propietarios del lugar, habría terminado en la agresión y posterior robo.

LA DURA CRISIS QUE ATRAVIESA EL FRIGORÍFICO

La grave situación que enfrenta el local pone en riesgo la continuidad de la empresa, donde trabajan 70 personas. En ese contexto, los empleados denuncian deudas salariales y la paralización de la producción.

Desde el Sindicato de la Carne aseguran que los trabajadores tienen pendiente el cobro de sueldos y aguinaldos, además de incumplimientos en las escaladas salariales.

“Estamos tratando de defender a los trabajadores para que cobren en tiempo y forma”, afirmó Tomás Ríos, dirigente sindical, en diálogo con la prensa.

La situación empeoró tras 20 días sin faena, en una planta que llegó a procesar 500 novillos por semana. La empresa había invertido para exportar, pero la baja en ventas afectó la producción y las expectativas.

Además de los empleados, ganaderos y proveedores de la zona también sufren las consecuencias: muchos no cobraron y recibieron cheques sin respaldo.

“No sabemos la cantidad de dinero que le está debiendo el frigorífico a los productores. Nos preocupa porque no se trabaja hace más de 20 días y todo depende de la producción”, expresó Ríos.

La paralización impacta también en las carnicerías vinculadas al famoso frigorífico, que funcionan solo hasta agotar el stock, sin certezas sobre el futuro.

“Acá nuestro reclamo puntual es poder priorizar los puestos laborales, que son 70 en total y que nos paguen lo que se debe junto a los aportes”, concluyó el dirigente.