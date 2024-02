El pasado martes 30 de enero, ocurrió una situación que generó bronca e indignación en pleno vuelo. Un avión de la compañía Aerolíneas Argentinas se encontraba próxima a aterrizar cuando fue apuntado por un láser. El hecho ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional de Córdoba.

Allí, la cabina del avión comenzó a ser iluminada por la luz verde de un láser, desde la ciudad. De esta manera, otro piloto que se encontraba en la cabina, grabó la situación.

Luego, el piloto del vuelo 1530 realizó un descargo en sus redes sociales (@A4Kike) y compartió las imágenes que se viralizaron. “Otro capítulo en la estupidez de la gente al apuntarnos con un señalador láser a los ojos mientras estamos en aproximación final. Esto me sucedió ayer (por el martes) en la ciudad de Córdoba”, explicó en su cuenta de X.

“Un colega piloto que venía en cabina en el tercer asiento logró tomar este video, tapando con su celular mientras grababa y que no me dé en mis ojos. No entiendo bien la gracia”, agregó.

En tanto, los usuarios reaccionaron a lo ocurrido. “Mi teoría es que no tienen idea de que un láser afecta tanto, deben pensar que desde arriba ni te das cuenta, sino no se explica”; “La próxima hacele un vuelo rasante”; “Es muy peligroso para los pilotos. Esa persona tendría que ser detenida”.