De cara a las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, Neuquén se convirtió en la provincia con mayor expansión relativa del padrón electoral nacional. Según los registros de la Justicia Electoral, el número de votantes habilitados creció un 5% en los últimos dos años, alcanzando 581.437 electores, lo que equivale a 27.689 nuevos votantes respecto de los comicios de 2023.

El sociólogo y director de Fundar, Daniel Schteingart, destacó en una entrevista con Urbana Play que este incremento es “sintomático del crecimiento demográfico que viene teniendo la provincia, especialmente en zonas ligadas al desarrollo de Vaca Muerta”.

En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una leve caída del 0,5% en su padrón. A nivel nacional, el total de electores asciende a 35.987.634 personas, de las cuales Neuquén representa un 1,67%.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Los departamentos con mayor crecimiento

El análisis por departamentos muestra que Añelo es el distrito que más creció, con un aumento del 16,6% de votantes en solo dos años, directamente vinculado al desarrollo del yacimiento Vaca Muerta. Le siguen Los Lagos, donde se encuentra Villa La Angostura, con un incremento del 6,1%, y Pehuenches, cuya cabecera es Rincón de los Sauces, con una suba del 5,5%.

El departamento Confluencia, donde se concentran las ciudades más pobladas —Neuquén capital, Plottier y Centenario—, tuvo un crecimiento del 5,17%. En el extremo opuesto, Catan Lil apenas incorporó un nuevo votante, lo que representa un alza mínima del 0,06%.

Añelo: Vaca Muerta también crece en las urnas

El impacto del desarrollo energético en el norte provincial se refleja con claridad en los registros electorales. Desde 2013, cuando comenzó la explotación de Loma Campana, hasta hoy, el padrón de Añelo aumentó un 132,7%, más que duplicando el número de votantes habilitados.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

El departamento pasó de 7.901 electores en 2013 a 18.386 en 2025, sumando habitantes provenientes de distintas provincias atraídos por las oportunidades laborales que genera la actividad petrolera y de servicios.

Además de Añelo, el área incluye localidades en expansión como San Patricio del Chañar, Aguada San Roque y Los Chihuidos, que en la última década registraron crecimientos sostenidos en infraestructura y población activa.

Las ciudades con más peso electoral

El departamento Confluencia concentra la mayor parte del electorado provincial, con 235.591 votantes en la capital neuquina, lo que representa el 42,5% del total provincial.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Detrás se ubican Plottier, con 42.399 electores, y Centenario, con 36.978, consolidando el eje metropolitano como el principal núcleo político y social del territorio. En el interior, San Martín de los Andes suma 32.652 electores, seguida de Cutral Co (31.402), Zapala (31.390) y Rincón de los Sauces (19.810).

Estos datos reflejan cómo la urbanización y la migración interna hacia zonas productivas redibujan el mapa político de Neuquén, donde cada vez más votantes nuevos tienen vínculos con la economía energética.