El Viernes Santo de 2025, que cae el 18 de abril, generó un inédito conflicto en Chile por la decisión de grandes cadenas como Falabella, París y Ripley de abrir sus tiendas, rompiendo una tradición de décadas donde el comercio permanecía cerrado.

La medida, impulsada por el aumento de turistas argentinos que aprovechan el tipo de cambio favorable, ha desatado un debate sobre derechos laborales, costumbres religiosas y presiones económicas.

La Dirección del Trabajo (DT) estableció que los empleados con antecedentes de no trabajar en Viernes Santo tienen derecho a descansar sin afectar su remuneración. Este criterio aplica para trabajadores que no laboraron en esa fecha en años anteriores bajo el mismo empleador, consolidando un “derecho adquirido” por costumbre. Sin embargo, el beneficio no protege a nuevos contratados, lo que ha generado críticas por la “mercantilización de la dignidad” denunciada por sindicato.

La apertura de los malls responde a la masiva llegada de argentinos, que buscan compras a precios competitivos. Aunque el feriado no es irrenunciable, la medida fue cuestionada por parlamentarios de Chile Vamos, quienes presentaron un proyecto para convertirlo en irrenunciable, argumentando la protección de la libertad religiosa y cultural. La iniciativa no logró consenso y quedó fuera de la discusión legislativa inmediata, ante el rechazo de gremios empresariales y el Ejecutivo, que alertaron sobre impactos económicos.

HORARIOS Y COMERCIOS QUE TRABAJARÁN EN VIERNES SANTO EN CHILE

Los supermercados y tiendas operarán con horarios ajustados, similares a los de feriados normales. Cadenas como Jumbo y Santa Isabel (Cencosud) abrirán de 9:00 a 21:00 horas, mientras los malls mantendrán esquemas especiales.

La ley permite esta apertura siempre que se compensen las horas trabajadas, aunque sindicatos denuncian que los bonos ofrecidos son insuficientes.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS IRRENUNCIABLES EN CHILE?

Chile tiene cinco feriados irrenunciables al año, en los que la gran mayoría de los trabajadores no puede trabajar, ni siquiera con acuerdo previo.

1° de enero – Año Nuevo

1° de mayo – Día del Trabajador

18 de septiembre – Fiestas Patrias

19 de septiembre – Glorias del Ejército

25 de diciembre – Navidad

Algunos servicios esenciales están exceptuados: estaciones de servicio, farmacias de turno, restaurantes, cines, entre otros.