La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará un refuerzo de $20.000 por mes durante septiembre octubre y noviembre a ciertos monotributistas. El bono total asciende así a los 60 mil pesos.

Pero este plus surge en medio de la suba de precios y el aumento de la inflación, que trepó al 7% en agosto y acumula 56,4% en lo que va de 2022, pero no alcanza a todos los inscriptos bajo el régimen del monotributo, sino que se tienen que cumplir un requisito clave: los ingresos del grupo familiar no deben superar los $131.208.

UN REFUERZO DENTRO DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

Las Asignaciones Familiares (SUAF) aumentaron un 15,53% en septiembre, de acuerdo a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con el incremento, el valor general de la asignación se elevó a $8.471. Además, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, resolvieron dar otro aumento para este grupo, con el objetivo de que los trabajadores registrados se encuentren por encima de la línea de la pobreza.

De esta manera, SUAF recibirá un refuerzo que le permitirá llegar a los $20.000 por hijo o hija.

Quiénes acceden a SUAF ANSES

Trabajadoras/es en relación de dependencia.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadoras/es monotributistas.

Personas que cobren la Prestación por Desempleo.

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Jubiladas/os y pensionadas/os.

Montos Asignaciones Familiares 2022

Rango 1 $20.000 para Ingreso Grupo Familiar de hasta $131.208.

Rango 2 $6.830 para Ingreso Grupo Familiar entre $131.208,01 y $192.432.

Rango 3 $3.454 para Ingreso Grupo Familiar entre $192.432 y $222.170.

Rango 4 $1.780 para Ingreso Grupo Familiar entre $222.170 y $316.731.



Cómo saber si cobro el bono de SUAF 2022

Los ciudadanos pueden consultar en Mi Anses desde anses.gob.ar o desde la app para celular si accedés a una Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

En el caso de recibir una asignación SUAF y tener ingresos inferiores a $131.208, recibirás el bono de $20.000.

Con información de Ámbito