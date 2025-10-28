Un incendio forestal en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, ubicada a unos cinco kilómetros de Esquel, mantiene en alerta a la ciudad. Según informó el director de Protección Civil de la Municipalidad, Sergio Caneo, el fuego se inició en un sector de difícil acceso, a unos 1.200 metros de altura.

En la zona en la que se desarrolla el incendio, que este martes por la tarde seguía activo, predominan las lengas, una vegetación nativa de la región. Aún no hay precisiones sobre cuál es la superficie afectada.

“Cuando pasan este tipo de cosas se activan todas las alarmas y quedamos todos enterados de la ubicación. Automáticamente nosotros llamamos al Ejército porque es terreno de ellos, para que abran las tranqueras y puedan subir los brigadistas y bomberos a la zona del foco”, explicó Caneo a EQSnotas.com.

Desde la Municipalidad de Esquel informaron que se está realizando un trabajo conjunto entre Bomberos Voluntarios, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Protección Ciudadana y el Ejército Argentino. Por el momento, el viento no está afectando las tareas.

Aunque explicó que aún falta información sobre el origen del fuego, con la realización de los peritajes necesarios, el funcionario municipal afirmó: “No quisiera adelantar nada, porque hay que ver qué observaciones traen los brigadistas que están en el terreno. Pero no creo que haya sido una quema, porque la zona es muy alta”.

Prohibición de uso del fuego para eliminar residuos

El 13 de octubre, la Secretaría de Bosques de la provincia, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, informó que a partir del lunes 13 de octubre queda totalmente prohibido el uso del fuego para la eliminación de residuos vegetales en toda la jurisdicción.

“La medida responde a las condiciones actuales de peligro de incendios, consecuencia de las precipitaciones invernales escasas y la rápida recuperación de la disponibilidad de combustible vegetal. Se recuerda que todo uso del fuego en lugares no habilitados se considera uso ilegal del fuego, debiéndose cumplimentar los procedimientos administrativos de constatación correspondientes”, señalaron.