Bomberos rescataron a una perrita atrapada en un incendio: "Tienen un corazón enorme..."

El pasado viernes, alrededor de las 11:15 de la mañana, una columna de humo alteró la calma del barrio Sayhueque, en la ciudad de Centenario. El fuego se originó en una vivienda ubicada sobre la calle Suyai, entre Honduras y Costa Rica, y habría comenzado tras la explosión de un calefactor en la parte trasera del inmueble.

El siniestro provocó una rápida movilización de vecinos, efectivos de la Comisaría N°52 y una dotación de Bomberos Voluntarios.

Antes de que estos últimos llegaran al lugar, varios residentes del barrio colaboraron en el rescate de una mujer adulta mayor y brindaron asistencia a un hombre que realizaba tareas de poda, quien resultó con quemaduras en el rostro. Violento impacto en el Alto Valle: dos hombres fueron hospitalizados

El fuego avanzó con rapidez y alcanzó varias habitaciones de la casa. En una de ellas, un bombero logró sacar con vida a Simona, una perrita caniche que se encontraba atrapada entre las llamas.

El animal fue llevado de urgencia a una clínica veterinaria para su atención. “Una vez más, el accionar de los bomberos nos ayudó… no solo apagaron el incendio de la casa de mi abuela, sino que salvaron a Simona, la mascota de mi abuela. Esta imagen refleja lo capacitados que están y, sobre todo, el corazón enorme que tiene cada uno de ellos. De parte de nuestra familia, solo queda agradecer”, expresó Maxi, nieto de la propietaria, al portal Centenario Digital.

Gracias a la rápida acción del cuerpo de bomberos y la solidaridad de los vecinos, se logró evitar que el incidente tuviera consecuencias más graves.