+La Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn aclaró que no fueron consultados respecto a la posible utilización de agua de reúso en la extinción de incendios rurales y de interfase, en relación a la firma de un acuerdo que días atrás se realizó entre la municipalidad y el gobierno provincial, para la construcción de obras a tal efecto.

Además, señalaron que las autobombas podrían verse seriamente dañadas utilizando ese recurso y que existe un trabajo de varios años llevado a cabo entre los técnicos de Servicoop y el Departamento Técnico de la Asociación, existiendo dos obras finalizadas, y otras en vía de desarrollo para su pronta ejecución.

“Los Puntos de Abastecimiento Seguro (PAS) ya existen y los hemos materializado junto con Servicoop y la Municipalidad, con el Área de Protección Civil a cargo de Carlos Agüero. Son bocas de abastecimiento de agua que permiten el reaprovisionamiento rápido y seguro de nuestras autobombas en lugares estratégicos. Ya inauguramos dos: uno en barrio El Doradillo y otro en Solana”, detallaron desde la Comisión Directiva de la institución.

“No nos consultaron”

El pasado martes, el gobernador Mariano Arcioni rubricó un acta acuerdo mediante la cual el Ejecutivo provincial aportará 14 millones de pesos al municipio de Puerto Madryn, para construir reservorios de agua de reúso con posibilidad de ser utilizada en la extinción de incendios en la zona de interfase entre la ciudad y la zona rural.

Desde los bomberos de Madryn salieron a aclarar que no fueron consultados, y no se mantuvo ninguna reunión con la Subsecretaria de Gestión de Riesgo de la Provincia, como lo manifestara su responsable, José Mazzei, en un medio de comunicación, donde se haya trabajado sobre la necesidad y la utilidad de tales reservorios. “Desde nuestro conocimiento técnico, el agua de reúso tratada, que puede contener productos químicos que desconocemos, dañaría las bombas y los circuitos que poseen nuestros móviles, además de contaminar las cisternas que poseen. Y esto lo destacamos porque es habitual que transportemos agua potable a centros de salud, escuelas y comisarias. No estamos dispuestos a arriesgar nuestro equipamiento que tanto sacrificio, tiempo y gestión nos costó conseguir. De todas formas, ante la duda, nos gustaría haber sido consultados y eso no sucedió”, afirmaron.

Desde la Asociación instaron, tanto al gobierno provincial como a la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo, a que valoren y reconozcan la historia y experiencia del Sistema Provincial de Bomberos consultándolos previamente y haciéndolos partícipes de las decisiones. “Hemos sufrido muchas pérdidas a lo largo de estos años, hemos aprendido y actuado en consecuencia. Acabamos de invertir más de 50 millones de pesos en un móvil 6x6 para estar preparados ante los incendios rurales y de interfase. Apostamos siempre al trabajo interinstitucional y el diálogo. Por eso creemos que merecemos la consideración y el respeto de los funcionarios que toman estas decisiones inconsultas”, concluyeron desde el cuartel portuario.