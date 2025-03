Boiero: "Si no hay acuerdo salarial, corre riesgo la temporada de pesca en aguas nacionales"

El presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de Argentina (CapeCa), Eduardo Boiero, trazó un panorama preocupante sobre la situación actual del sector pesquero y las negociaciones en curso con los gremios, en el marco de la pérdida de rentabilidad del sector. Previo al foro que reunirá a los actores de la pesca en Puerto Madryn, el referente empresario alertó sobre la inviabilidad de la actividad debido a la caída de los precios internacionales del langostino y los altos costos laborales.

"Somos el octavo complejo exportador de Argentina, generamos 2 mil millones de dólares por año y muchos puestos de trabajo, sobre todo en provincias como Santa Cruz y Chubut", destacó Boiero, resaltando la importancia del sector. Sin embargo, advirtió que hay una serie de inconvenientes que están marcando luces de alerta en el ‘tablero’.

En este sentido, explicó que la flota congeladora, que representa a más de 18 grupos empresarios y 60 barcos dedicados a la merluza negra y el langostino, enfrenta serios problemas de rentabilidad. "Estamos con un problema de que no es rentable la actividad en estos momentos por diversos factores, fundamentalmente por la caída de precios internacionales", aseguró, en diálogo con Actualidad 2.0.

Boiero señaló que la competencia del langostino de cultivo, conocido como "Vannamei", que se produce en Ecuador, ha impactado fuertemente en los precios. "Eso, sumado a la inflación en dólares que ha habido en Argentina en los últimos años y los altos costos, ha hecho que hoy por hoy no sea rentable salir a pescar ese langostino y procesarlo a bordo", explicó.

Retenciones y costos laborales: la tormenta perfecta

El presidente de CapeCa indicó que están planteando al gobierno la necesidad de eliminar o reducir temporalmente las retenciones, consideradas como un factor que agrava la situación. "Le estamos pidiendo al gobierno nacional una suspensión o baja de las retenciones, aunque sea temporalmente, en función de esta caída de precios internacionales", afirmó.

Asimismo, Boiero hizo hincapié en la necesidad de revisar los costos laborales, que representan una parte significativa de los gastos de la flota congeladora. "Estamos también empezando a plantear a los gremios el impacto del costo laboral que tienen la tripulación de los barcos. Ese costo está muy por encima de lo razonable y ha hecho que sea prácticamente inviable la actividad en estos momentos", señaló.

En este sentido, planteó la necesidad de "sentarse en una mesa y tratar de razonar entre todos" para viabilizar la operatoria de los barcos. "A nadie le sirven barcos parados, empresas cerradas", enfatizó.

Negociación salarial: ¿conflicto a la vista?

Ante la consulta sobre la posibilidad de un conflicto con los gremios, Boiero reconoció que "es difícil para alguien aceptar que te bajen un poco los ingresos". Sin embargo, insistió en que "es algo que se tiene que hablar para poder sostener la actividad, al menos mientras se mantengan los precios internacionales bajos".

El presidente de CapeCa explicó que la propuesta es adecuar el salario de producción, que está atado al valor del producto, a la realidad actual del mercado. "Ese valor de producto nunca se tocó y está así desde el año 2005, cuando el langostino valía el doble de lo que vale ahora", argumentó.

En ese punto, recordó que la distribución habitual era del 33% para la tripulación, otro 33% para el mantenimiento del barco y otro porcentaje similar para la empresa. “La realidad es que desde hace unos años, la tripulación de la flota de langostinera congelada a bordo se lleva un 60%, por lo que tenemos que volver a un reparto razonable, al menos mientras haya estos precios”.

Por eso, en el sector se estima que el costo salarial debería reducirse en un 30%. Boiero advirtió que, de no lograrse un acuerdo, "corre riesgo la temporada de pesca en aguas nacionales". "Es muy difícil que un barco salga a pescar sabiendo que va a perder plata", sentenció.

Tipo de cambio: “Una devaluación sería una solución parcial”

Consultado sobre si una modificación del tipo de cambio podría aliviar la situación, Boiero consideró que sería una solución parcial. "La devaluación para nosotros sería una solución parcial, sobre todo en lo que es el langostino a bordo, los salarios están dolarizados, o sea, esa parte de producción se liquida en función del tipo de cambio", explicó. De ese modo, si el dólar tuviera un valor más alto, pero el precio del langostino se mantuvieran igualmente bajo, el problema persistiría.

En este sentido, señaló que "lo que queremos es que haya un acomodamiento del tipo de cambio en función de que no haya inflación en dólares, como pasó en 2024. O sea, serviría para corregir los demás gastos, pero no en lo que tiene que ver con la tripulación. No sé si el dólar está atrasado o no, lo que sí sé es que me es todo caro en dólares", concluyó.

Foro PescAr en Puerto Madryn

El presidente de la cámara consideró que si bien estos temas podrán ser parte de la agenda del foro a realizarse este jueves en Puerto Madryn, la idea del evento más allá de la situación crítica y difundir la actividad pesquera, para que se dé a conocer la importancia de la actividad.

“Es un sector importante para todo el país y es poco conocido para la comunidad, por eso queremos que esto se difunda más y logre insertarse en la comunidad”, expresó