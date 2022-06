En los últimos días se registró un "Bochazo masivo" en la Facultad de Medicina de La Plata, donde 800 alumnos reprobaron un parcial y hay polémica.

Los estudiantes dicen que se debe a que aún cursan en forma virtual materias que requieren presencialidad. De mil estudiantes que se presentaron a rendir un parcial, solo 200 aprobaron. El 80% de los alumnos se sacó menos de un 4.

La cátedra en cuestión es Anatomía C, que conduce el doctor Ángel Narduzzi, de larga trayectoria académica. “Antes rondábamos el 60 por ciento de aprobados y ahora hablamos nada más que de un 20 por ciento. El resultado cayó de manera significativa”, dijo el profesor al diario El Día de La Plata.

“No era para nada complejo, no es que aumentamos la dificultad de las preguntas y por eso desaprobaron. Eran preguntas muy simples, tenían que hacer era observar una parte de un preparado anatómico y describir de qué se trataba, reconocer si era un nervio, una arteria, una vena, un músculo, etc. Eran cosas muy groseras y no supieron explicarlas”, detalló.

Luego de conocer las notas, este martes decenas de estudiantes se congregaron en la Facultad para repudiar lo que indican como una práctica recurrente y a pedir por el regreso de la presencialidad plena y por posibilidades de recuperación, así lo indicó Infobae.

La agrupación de estudiantes UNITE indicó que todavía siguen cursando de manera virtual materias que requieren obligatoriamente de presencialidad. “Vemos con preocupación estos resultados, sin presencialidad plena los estudiantes nos vemos golpeados por un proyecto de mala formación y de restricciones, llevándonos a encontrarnos con bochazos”, expresaron a través de un comunicado.

Y señalaron que este parcial expone las dificultades de cursar a través de Zoom materias que necesitan de laboratorio, y pidieron a las autoridades de la facultad “tomar cartas en el asunto” y “garantizar las condiciones para la vuelta a la presencialidad plena, con más presupuesto y recursos”.