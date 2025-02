Los amigos de Diego Danese decidieron recordarlo con una bicicleteada. La elección no es azarosa: el docente y fotógrafo de 50 años estaba andando en su bicicleta la madrugada en que una mujer alcoholizada lo atropelló y mató. Pero es más que eso: también representa un pedido que va más allá del reclamo de justicia e incluye todas las cosas que hacen falta cambiar para mejorar la seguridad vial.

“La ausencia de Diego es muy grande. Dejó marcas hermosas en las vidas de todos sus amigos. Estamos muy necesitados de encontrarnos, abrazarnos y recordarlo. Que la Justicia siga su curso y haga lo que tenga que hacer. Ninguna pena nos va a devolver a nuestro amigo”, resume Florencia, quien conocía a Diego desde hace 15 años y había compartido con él distintos proyectos artísticos.

La bicicletada convocada para este miércoles a las 19 en la galesa de Puerto Madryn, a la que también pueden asistir personas a pie o con otros vehículos, tiene ese doble objetivo: pedir que la Justicia avance en la causa por "homicidio culposo agravado" que tiene a Sofía Arnoldi como acusada y generar conciencia sobre los peligros que enfrentan ciclistas y peatones ante el incumplimiento de las normas de tránsito por parte de los automovilistas.

“Estamos interesados en que dejen de existir todas las fallas que se coordinaron para que esto suceda: la falta de luminaria en las rutas, la falta de educación vial del automovilista hacia el ciclista, la importancia de no tomar alcohol si se va a manejar, la ausencia de controles de velocidad, la necesidad de tener bicisendas en la ciudad y de que haya colectivos nocturnos, entre otros aspectos”, señala Florencia.

LA PARAJODA DETRÁS DE UNA MUERTE TRÁGICA

Diego fue atropellado la madrugada del jueves 30 de enero, cuando regresaba del barrio Solana hacia Puerto Madryn. Mientras circulaba en su bicicleta por la ruta 1, fue embestido por una camioneta SUV Mercedes-Benz, manejada por Arnoli, una contadora de 37 años que tenía 1,88 g/l de alcohol en sangre.

Aunque en un primer momento trascendió que Diego iba rumbo a su trabajo, ese dato fue rectificado por sus allegados. “Había ido a comer a lo de un amigo. Tenía un auto, pero como era responsable prefería hacer esos seis kilómetros de ida y seis de vuelta en bicicleta, porque se cuidaba él y cuidaba a los demás. Todo lo contrario a la persona que lo atropelló y mató”, explicaron a ADNSUR.

El alcohol en sangre no fue la única infracción que cometió Arnoldi. Según informó la fiscal del caso, Ivana Berazategui, la camioneta no tenía seguro. Además, los primeros datos indican que habría conducido a gran velocidad, ya que desde el punto de impacto hasta el frenado final de la camioneta hubo una distancia de 65,5 metros.

Durante la audiencia realizada el viernes, la jueza Yamila Flores dispuso que la imputada recupere la libertad bajo determinadas pautas de conducta, quedando sometida al proceso penal, en una investigación que tendrá un plazo de seis meses.

La noticia de la liberación de la conductora se confirmó pocas horas antes de que familiares y amigos de Diego despidieran sus restos. La madre y el hermano de la víctima viajaron desde Necochea, su ciudad natal.

El docente se había instalado en Madryn a principios de siglo y tuvo una hija que hoy tiene 23 años. Amante de la fotografía, la música y el arte, siempre dijo presentes en los eventos culturales de la ciudad. No sólo realizaba trabajos audiovisuales para músicos sino que también tenía su banda, donde actualmente tocaba el ukelele.

Además cubría como periodista y registraba con su cámara las distintas luchas sociales. “Era una persona muy querida. Es una pérdida muy grande para la comunidad”, remarca Diego, otro de los organizadores de la movilización de este miércoles.

UN DOCENTE QUE MOTIVABA A SUS ALUMNOS

Dentro de las despedidas, fueron muchos los mensajes publicados por exalumnos de las tres escuelas en las que trabajaba, dos en Madryn y una en Pirámides.

Uno de los jóvenes que lo recordó con cariño fue Cristian, quien lo conoció en la escuela 728. “Era coordinador del centro de actividades juveniles y daba talleres de fotografía. Sabía que a mi me gustaba el arte y que era parte de un grupo que entrenaba breakdance en la calle. Él nos brindó el espacio y, como le gustaba lo que hacíamos, me ofreció dar clases para los chicos. Me dio la oportunidad de arrancar como profesor”, cuenta Cristian a ANDSUR.

En ese rol de coordinador, se encargó de armar un viaje a la Cordillera al que asistió Cristian. “Fue una linda experiencia porque él siempre tuvo una cosa espiritual y muy sana. Siempre buscaba que nos conectáramos con la naturaleza, con cosas que cuando uno es chico no ve. Te motivaba mucho”, explica el joven de 30 años.

Ya de más grande, Cristian compartió distintos proyectos laborales con Diego. “Hacía producción audiovisual. Era muy creativo y siempre le gustaba agarrar laburos a los que no estuviera habituado. Había unos chicos que querían hacer unos videos de reggaeton y él se copaba”, recuerda.