Este jueves, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos de agosto para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.

Los beneficios suman el incremento del 15%. Así, la jubilación mínima queda establecida en $37.525, mientras que el tope máximo que puede cobrar un jubilado de ANSES es $252.507,44.

Además, en junio se modificaron los haberes de asignaciones y beneficios:

👉La asignación universal por hijo (AUH) pasó de $6.375 a $7.331

👉La asignación por embarazo que era de $6.375 se actualizó a $7.331

👉La asignación familiar por hija o hijo va de los $1.540 a los $15.840 dependiendo de los ingresos familiares y de la zona de residencia.

👉La pensión no contributiva por invalidez actualizada es de $26.267, igual que la pensión no contributiva por vejez

👉La pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos pasó de $32.630 a $37.520

Comenzó el pago de jubilaciones y pensiones que superan los $42.178

CALENDARIO DE PAGOS DE AGOSTO DE 2022

🔷Jubilados y pensionados con haberes que NO SUPEREN los $42.178

DNI terminados en 0: lunes 8 de agosto

DNI terminados en 1: martes 9 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 10 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 11 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 12 de agosto

DNI terminados en 5: martes 16 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 17 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 18 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 19 de agosto

DNI terminados en 9: lunes 22 de agosto

🔷Jubilados y pensionados con haberes que SUPEREN los $42.178

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de agosto

Polémica: una beneficiaria de planes sociales aseguró que el gobierno le paga "por estar al pedo"

🔷Asignación universal por hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de agosto

DNI terminados en 1: martes 9 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 10 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 11 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 12 de agosto

DNI terminados en 5: martes 16 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 17 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 18 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 19 de agosto

DNI terminados en 9: lunes 22 de agosto

🔷Asignación Universal por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de agosto

DNI terminados en 1: jueves 11 de agosto

DNI terminados en 2: viernes 12 de agosto

DNI terminados en 3: martes 16 de agosto

DNI terminados en 4: miércoles 17 de agosto

DNI terminados en 5: jueves 18 de agosto

DNI terminados en 6: viernes 19 de agosto

DNI terminados en 7: lunes 22 de agosto

DNI terminados en 8: martes 23 de agosto

DNI terminados en 9: miércoles 24 de agosto

Quiénes podrán acceder al "bono de mitad de año" que pagará el Gobierno Nacional

🔷Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de agosto

🔷Asignación de Pago Único

Se abonarán todas las terminaciones del DNI entre los días 5 de agosto al 12 de septiembre la primera quincena. La segunda quincena será del 22 de agosto al 12 de septiembre.

🔷 Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de agosto

🔷Asignaciones Familiares de PNC

¿Todavía no te anotaste para el subsidio de tarifas? Cómo evitar pagar los aumentos de hasta $1.300

Se pagarán para todas las terminaciones del DNI entre el 8 de agosto y el 12 de septiembre.