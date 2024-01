La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del programa de Becas Progresar para el año 2024, aunque se advirtió que hay que estar atentos a las condiciones para no perder el beneficio.

Sin embargo, aún no ha publicado el calendario de pagos para enero ni ha anunciado qué becas seguirán vigentes y cuáles serán los requisitos para acceder a ellas.

Las novedades en las becas Progresar

Entre las novedades, se ha recordado que algunos beneficiarios dejarán de percibir las Becas Progresar si no continúan con sus estudios, no acreditan su asistencia a una institución académica o no cumplen con las condiciones del programa.

Estos requisitos incluyen ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o con residencia legal de cinco años en el país y contar con DNI; ser alumno/a regular de una institución educativa; tener entre 17 y 24 años de edad cumplidos (o hasta 30 años para estudiantes avanzados en la carrera y sin límite de edad para estudiantes de enfermería); y que los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no superen tres salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), equivalentes a $468.000.

Siete rituales que tenés que cumplir para arrancar el año de la mejor manera y tener un gran 2024

Las becas Progresar vigentes en 2024

En cuanto a las becas vigentes para el año 2024, se encuentran las siguientes categorías:

- Progresar 16 y 17 años: dirigido a jóvenes menores de 18 años que deseen completar sus estudios primarios o secundarios.

- Progresar Obligatorio: destinado a personas de entre 16 y 24 años que deseen finalizar sus estudios primarios o secundarios, con la posibilidad de extenderse hasta los 35 años para quienes tengan hijos menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

- Progresar Superior: diseñado para personas que deseen completar estudios de nivel superior, terciario o universitario.

- Progresar Enfermería: orientado a estudiantes de nivel superior que estén cursando la carrera de Enfermería.

- Progresar Trabajo: para estudiantes que estén realizando cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

- Progresar Idiomas: un programa que ofrece formación y certificación en lenguas extranjeras, con la posibilidad de acceder a un extra de $12.000 para los beneficiarios de esta línea educativa.

Es importante estar atentos a las actualizaciones y los requisitos completos que ANSES publique para el programa Becas Progresar en el transcurso del año 2024.