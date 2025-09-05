El Gobierno de la provincia de Neuquén avanza con la entrega de notebooks a estudiantes de nivel Superior, en el marco del Plan Redistribuir Oportunidades, Becas Gregorio Álvarez. La iniciativa busca garantizar el acceso a herramientas tecnológicas que fortalezcan las trayectorias académicas y acompañen el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales.

La Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación está a cargo de la distribución de los equipos. El operativo se realiza en distintos puntos de referencia cercanos a las casas de estudio de los beneficiarios, tanto dentro como fuera de la provincia.

Distribución dentro y fuera de Neuquén

En el caso de las y los estudiantes que cursan fuera de la provincia, las entregas ya comenzaron en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza capital y San Rafael. En los próximos días, se sumarán las entregas en las regiones neuquinas de Confluencia, Alto Neuquén y del Pehuén.

Más adelante, también se realizará la distribución en las regiones Lagos del Sur, Vaca Muerta, Comarca Petrolera y Del Limay, alcanzando así a la totalidad de becarios contemplados por el programa. Cada beneficiario será notificado de forma directa, a través de los contactos informados, con la fecha, el lugar y el horario de retiro de su computadora.

2.200 equipos para estudiantes

El programa prevé la entrega de 2.200 notebooks, todas ya adquiridas, que se suman al aporte económico mensual y al acompañamiento pedagógico que incluye tutorías brindadas por la Asociación Conciencia. Estas herramientas son clave para reducir desigualdades, mejorar el acceso a materiales educativos y facilitar la participación de los estudiantes en sus carreras.

Durante el primer encuentro de becarios, realizado en julio, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la asignación de las primeras 665 computadoras portátiles, marcando el inicio de la política de acompañamiento tecnológico a los jóvenes del nivel Superior.