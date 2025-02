Los celulares siguen innovando, sumando más memoria y nuevas funcionalidades. Sin embargo, la batería de los dispositivos es un componente clave que, si no se cuida como se debe, puede generar problemas en el uso de los smartphones, reduciendo su vida útil rápidamente.

Si bien existen varios factores, la forma en que cargamos nuestros dispositivos puede ser clave para maximizar la vida de la batería. De esta forma, existen tres errores comunes que hay que evitar para prevenir problemas a largo plazo.

1. No cargar el dispositivo hasta el 100% o no dejar que baje por debajo del 20%. Aunque muchos teléfonos cuentan con configuraciones para mantener la carga dentro de un rango seguro, es importante no llegar siempre al 100%.

Lo ideal es solo alcanzar esa carga máxima en situaciones excepcionales, cuando no se tiene acceso a un cargador durante varias horas. Las baterías de iones de litio, las que se utilizan en los smartphones actuales, sufren un “estrés” cuando se mantienen cargadas completamente por largos períodos, lo que puede reducir su vida útil.También es recomendable no dejar que la batería caiga por debajo del 20% con frecuencia, ya que las cargas muy bajas pueden afectar la capacidad de la batería a largo plazo.

2. Usar el teléfono mientras se carga. Es tentador revisar las redes sociales o responder mensajes mientras el dispositivo está cargando, pero este hábito puede generar un sobrecalentamiento innecesario. El calor es uno de los factores más dañinos para las baterías, y usar el teléfono mientras se carga aumenta su temperatura, lo que puede acelerar el desgaste de la batería.

3. Utilizar cargadores de terceros. Los expertos siempre recomiendan usar los cargadores originales que vienen con el dispositivo. Si bien es posible que te sientas tentado por cargadores de terceros, especialmente aquellos que prometen carga rápida, estos pueden causar sobrecalentamiento y dañar la batería.

Es fundamental confiar en los cargadores que el fabricante ha diseñado específicamente para el dispositivo, ya que están optimizados para ofrecer la mejor experiencia de carga sin comprometer la seguridad de la batería.

Con información de TN. redactada y editada por un periodista de ADNSUR