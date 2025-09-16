Barrio Saavedra: comenzaron las obras de agua y cloacas que beneficiarán a decenas de familias

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia puso en marcha un plan de obras en zona norte que incluye infraestructura básica de agua y saneamiento en barrio Saavedra y mejoras viales en un sector de alta circulación.

Las tareas se realizan a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, bajo la gestión del intendente Othar Macharashvili.

En la manzana 75 del barrio Saavedra se ejecuta la ampliación de la red de agua potable y del sistema cloacal. El proyecto prevé la colocación de más de 350 metros de cañería de agua, la ejecución de 43 conexiones domiciliarias y la instalación de dos válvulas. En paralelo, se avanza con la red cloacal, que contempla 427 metros de cañería, 37 conexiones y siete bocas de registro.

Según informó el municipio, los trabajos alcanzarán directamente a más de 40 familias que residen en ese sector, aunque el impacto se extenderá a toda la comunidad por tratarse de infraestructura que asegura servicios básicos y mejora las condiciones urbanas.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, explicó que las obras responden a un pedido sostenido de los vecinos y forman parte de un plan de ampliación de servicios esenciales. “Con estas intervenciones garantizamos el acceso a agua potable y a un sistema de saneamiento, algo indispensable para la salud y el bienestar de la población”, señaló.

El funcionario remarcó además que el municipio busca priorizar la extensión de servicios en todos los barrios de la ciudad. “Se trata de infraestructura básica que mejora la calidad de vida de los vecinos y que, en este caso, beneficiará a más de 40 familias de manera directa”, sostuvo.

En paralelo a los trabajos en Saavedra, el municipio ejecuta una intervención en la intersección de avenida Estados Unidos, Colonos Galeses y Figueroa Alcorta. La obra apunta a reforzar la seguridad peatonal y vehicular en un área de tránsito intenso y con alto flujo de personas.

En el lugar se realizan demarcaciones de sendas peatonales, la adecuación de vados accesibles y la instalación de un reductor de velocidad. Además, se avanza con el sellado de juntas en la calzada, una tarea preventiva que prolonga la vida útil del pavimento y evita fisuras producidas por el agua y el hielo en época invernal.

Desde la Secretaría de Infraestructura señalaron que estas acciones se enmarcan en un programa integral que busca atender simultáneamente las necesidades básicas de los barrios y la conservación de la red vial. El objetivo, explicaron, es asegurar condiciones de vida adecuadas y un tránsito seguro en distintos puntos de la ciudad.

El intendente Macharashvili sostuvo en presentaciones anteriores que la gestión municipal prioriza obras de infraestructura que tengan un efecto inmediato en la vida cotidiana. En este sentido, la combinación de trabajos en servicios básicos y en seguridad vial refleja la intención de dar respuesta tanto a las demandas de los vecinos como a las necesidades de mantenimiento urbano.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.