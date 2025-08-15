Bariloche vive la Fiesta de la Nieve 2025: shows, concursos y eventos imperdibles

San Carlos de Bariloche está viviendo intensamente la 54ª edición de la Fiesta Nacional de la Nieve. El miércoles por la noche se realizó la tradicional Bajada de Antorchas en el Cerro Catedral, un espectáculo que reunió a más de 400 esquiadores e instructores.

Ayer jueves, a las 19:30, se llevó a cabo la inauguración oficial desde el Centro Cívico, donde el secretario de Turismo, Sergio Herrero, compartió un emotivo mensaje. En el escenario también estuvieron presentes la reina saliente, Juana Saporiti, y la segunda princesa, Brenda Puñalef, quienes se despidieron de sus títulos.

Durante la tarde, el sonido de motosierras llamó la atención de quienes paseaban por la plaza del Centro Cívico. Detrás del edificio del Concejo Municipal, dos artistas trabajaban en una escultura de madera: una réplica del emblemático barco Modesta Victoria, tallada sobre un tronco de ciprés. Esta obra forma parte de la propuesta “Esculturas en Madera” y será exhibida en el Puerto San Carlos, retomando una costumbre artesanal iniciada hace más de veinte años.

Además, el popular Concurso de Tortas tuvo lugar en el Centro de Eventos y Convenciones BEC, con la organización de la Escuela de Hotelería y Gastronomía CET 25. Las elaboraciones fueron evaluadas por un jurado presidido por la reconocida chef Mirta Carabajal, acompañada por Yolanda Altamirano. Posteriormente, las tortas serán donadas a distintas instituciones locales, aportando un gesto solidario a esta festividad.

Calendario de actividades

Viernes 15

De 15 a 18, el Centro Cívico será escenario de la clásica Carrera de Mozos y la competencia de Destreza de Bartenders, organizadas por UTHGRA. Un show de velocidad, equilibrio y precisión que reúne a lo mejor de la gastronomía local. Desde las 20, el Ballet Folklórico Municipal Tolkeyen abrirá la noche antes de la presentación de Luciano Pereyra, acompañado por Travel Rock, con un repertorio que promete emoción y canto colectivo.

Sábado 16

A las 10, el Tejetón regresa al Puerto San Carlos, un encuentro intergeneracional que celebra el tejido como tradición viva. Entre las 11 y las 14, el Concurso de Hacheros y Hacheras pondrá a prueba la fuerza y destreza en el corte de troncos, una competencia identitaria de la región.

De 16 a 19, el mismo puerto recibirá el Concurso del Pulóver y el Desfile de Tejedoras, con piezas únicas lucidas por las candidatas a reina, evaluadas por un jurado especializado. De 19 a 20, las embarcaciones más emblemáticas navegarán el Nahuel Huapi en un desfile náutico cargado de color. Desde las 20, el fenómeno urbano Thiago PZK tomará el escenario, en una noche que incluirá la propuesta Patagonia sin alcohol, para disfrutar con responsabilidad.

Domingo 17

De 19 a 20:30, el Centro Cívico vivirá la Elección de la Reina Nacional de la Nieve, con la presentación final de las 18 candidatas y votación popular. El cierre estará a cargo de La T y La M, presentada por McDonald’s, para despedir la fiesta con música en vivo, baile y la energía de uno de los grupos más populares del país.

Más información y programación completa en www.fiestanacionaldelanieve.ar.