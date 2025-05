Bariloche cumplió 123 años y lo celebró con un desfile multitudinario

San Carlos de Bariloche celebra este 3 de mayo 123 años desde su fundación oficial en 1902. Su historia ha sido construida por pioneros, inmigrantes y generaciones de habitantes que contribuyeron a convertirla en un emblema de la Patagonia.

Gracias a su impresionante paisaje natural y a un desarrollo constante, Bariloche se ha posicionado como un destino turístico de prestigio internacional, ganándose el título de capital de los lagos.. Este sábado se llevará a cabo el tradicional desfile cívico-militar a lo largo de la emblemática calle Mitre.

El intendente Walter Cortés, había anunciado este viernes que el tradicional desfile no se suspendería por la lluvia. "Vivimos en Bariloche, tenemos que acostumbrarnos. Es una alegría y bendición cuando cae nieve, Bariloche no tiene otra actividad que reemplace al turismo”.

Además, se refirió a la próxima temporada invernal: “Muchos dicen que Chile es más barato pero Chile no tiene el paisaje y la calidad de Bariloche, vamos a tener una buena temporada. Vamos a sostener el precio de los ascensos al cerro Catedral. No es una idea caprichosa: es mayor rédito y una posibilidad más económica de ascenso, para atraer turismo. No nos olvidemos que Catedral es de Bariloche y nosotros tenemos que llevar las políticas adelante”.

En tanto, el gobernador Alberto Weretilneck saludó a la ciudad y destacó su valor como "la" ciudad de Rio Negro: “Para nosotros Bariloche es la ciudad más importante, la que hace que conozcan la provincia en el mundo y permanentemente está creciendo. Les deséamos un feliz aniversario, que sigan trabajando por el Bariloche que todos estamos buscando”.

A pesar de la lluvia constante, las imágenes del desfile por el 123° aniversario de Bariloche lograron reflejar el espíritu de la ciudad: vecinos y vecinas desfilando con orgullo bajo la lluvia que no cesó desde la madrugada del sábado.

A partir de las 10:30, las fuerzas armadas iniciaron el desfile, al que se sumaron agrupaciones folclóricas, asociaciones civiles, organizaciones sociales y establecimientos educativos.

Entre los momentos más destacados se encuentran las imágenes de la Reina Nacional de la Nieve, acompañada por bomberos y agrupaciones gauchas, que aportaron colorido y tradición a esta celebración tan arraigada en la comunidad.